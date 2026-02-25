Tài chính Encapital của ông chủ Nguyễn Hoàng Giang bị phạt 357,5 triệu đồng, buộc hoàn trả tiền cho nhà đầu tư

Theo đó, ngày 13/02/2026, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 148/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Công nghệ Tài chính Encapital.

Theo quyết định, doanh nghiệp đã thực hiện nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, như: Thực hiện đăng ký trái phiếu chào bán, phát hành riêng lẻ không đúng thời hạn theo quy định. Ngày 19/9/2025 công ty công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu mã ECF12501 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tuy nhiên đến ngày 02/10/2025 công ty mới nộp hồ sơ đăng ký trái phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn đối với tài liệu Báo cáo tình tình hình tài chính năm 2024.

Chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ khi chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định pháp luật. Báo cáo tài chính năm 2023 riêng và hợp nhất của công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, Kiểm toán viên ký các báo cáo kiểm toán không có tên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024.

Với các vi phạm trên, Tài chính Encapital bị xử phạt tổng số tiền 357.500.000 đồng, gồm: phạt số tiền 77,5 triệu đồng đối với hành vi đăng ký trái phiếu chào bán, phát hành riêng lẻ không đúng thời hạn theo quy định; Phạt số tiền 55 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật; Cuối cùng, phạt số tiền 225 triệu đồng đối với hành vi chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ khi chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Đặc biệt, ngoài bị xử phạt tiền, Tài chính Encapital còn bị buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thu hồi chứng khoán đã chào bán, phát hành cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi phát sinh từ tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thị đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP trong trường hợp đã chào bán, phát hành chứng khoán. Tiền lãi phát sinh từ tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc được tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng mà tổ chức phát hành mở tài khoản thu tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc tại thời điểm quyết định áp dụng biện pháp này có lực thi hành; trường hợp chào bán, phát hành trái phiếu thì tiền lãi phát sinh từ tiền mua trái phiếu hoặc tiền đặt cọc được tính theo lãi suất ghi trên trái phiếu, theo quy định tại điểm e khoản 9 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm e khoản 7 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CР.

Ở một diễn biến liên quan, dữ liệu từ HNX cho thấy, lô trái phiếu ECF12501 với giá trị 180 tỷ đồng được Tài chính Encapital phát hành vào ngày 03/9/2025 và hoàn tất vào ngày 04/9/2025.

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm này, Tài chính Encapital báo lãi sau thuế 55,1 tỷ đồng, “bốc hơi” 40,4% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: HNX

Về sức khỏe tài chính, tính đến ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của công ty giảm 41,6% so với hồi cùng kỳ, xuống 2.469 tỷ đồng, tương ứng giảm 1.756 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu không thay đổi ở mức 1.923 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng hơn gấp đôi, lên 545 tỷ đồng. Ngược lại, lợi ích cổ đông không kiểm soát giảm hơn 2.000 tỷ đồng, xuống -10,2 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của công ty tính đến cuối tháng 6/2025 giảm 72,5% so với hồi cùng kỳ, xuống 1.736 tỷ đồng, tương ứng giảm 4.572 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngân hàng giảm từ 3.942 tỷ đồng xuống 187,5 tỷ đồng. Nợ vay tổ chức giảm từ 846 tỷ đồng, xuống 555,3 tỷ đồng. Nợ vay cá nhân giảm từ 1.421,3 tỷ đồng, xuống 852 tỷ đồng. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước giảm từ 47,5 tỷ đồng, xuống 1,7 tỷ đồng, … Ngược lại, nợ vay từ phát hành trái phiếu tăng từ 0, lên 100 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu được biết, Công ty CP Công nghệ Tài chính Encapital được thành lập vào tháng 08/2018, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất (Xuất bản phần mềm). Trụ sở chính của công ty đặt tại số 46 phố Ngô Quyền, P.Cửa Nam, Hà Nội.

Hiện, vốn điều lệ của công ty là hơn 1.923 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là Tổng Giám đốc Nguyễn Hoàng Giang.

Ngoài ra, ông Nguyễn Hoàng Giang còn là cổ đông lớn nhất, người đại diện pháp luật, kiêm quyền Tổng Giám đốc tại CTCP Encapital Holdings hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn quản lý (có trụ sở cùng tòa nhà với Tài chính Encapital).

Hiện, ông Nguyễn Hoàng Giang còn là Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán DNSE (HoSE: DSE) và là thành viên của nhiều doanh nghiệp.