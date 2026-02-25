Con trai Chủ tịch Thép Nam Kim mua vào 5 triệu cổ phiếu NKG

Ông Hồ Minh Phát, con trai của ông Hồ Minh Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thép Nam Kim (mã: NKG, sàn HoSE) báo cáo kết quả giao dịch mua vào 5 triệu cổ phiếu NKG trong thời gian từ ngày 2/2 đến ngày 23/2/2026. Sau giao dịch, ông Phát nâng sở hữu lên 1,12% vốn điều lệ Thép Nam Kim.



Trong khi đó, Chủ tịch Hồ Minh Quang đang sở hữu hơn 71 triệu cổ phiếu, tương đương 15,87% vốn điều lệ Thép Nam Kim.

Về hoạt động kinh doanh, NKG ghi nhận doanh thu 3.174 tỷ đồng trong quý IV/2025, giảm gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu tài chính, chi phí tài chính, chi phí bán hàng đều lao dốc 45-70%.

Kết quả, Thép Nam Kim lỗ ròng hơn 9 tỷ đồng trong quý cuối năm 2025, trong khi cùng kỳ lãi 18 tỷ đồng.

Tính chung cả năm 2025, NKG ghi nhận doanh thu thuần hơn 14.800 tỷ đồng và lãi ròng 197 tỷ đồng, giảm tương ứng 28% và 56% so với cùng kỳ. Với kết quả này, công ty chỉ mới thực hiện 64% kế hoạch doanh thu và 55% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Một điểm đáng chú ý là lần đầu tiên, doanh thu nội địa vượt mặt doanh thu xuất khẩu trong năm 2025. Trong đó, doanh thu nội địa đạt 8.800 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ 1.500 tỷ đồng. Còn doanh thu xuất khẩu giảm hơn một nửa về còn 6.000 tỷ đồng.

Trong diễn biến khác, hồi cuối năm 2025, HĐQT NKG công bố việc tạm dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) 2025. HĐQT sẽ trình phương án phát hành ESOP điều chỉnh tại ĐHĐCĐ gần nhất.

Theo Nghị quyết được ban hành hồi tháng 9/2025, Thép Nam Kim dự kiến phát hành tối đa 4,5 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho 27 cán bộ nhân viên có tên trong danh sách.

Trong đó, Chủ tịch Hồ Minh Quang là người được mua nhiều nhất với 600.000 cổ phiếu; CEO Võ Hoàng Vũ được mua 400.000 cổ phiếu; các Phó Tổng giám đốc được mua từ 300.000 - 350.000 cổ phiếu...

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2025 hoặc 2026. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành được dùng để bổ sung vốn lưu động, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nếu hoàn tất đợt phát hành, Thép Nam Kim sẽ nâng số lượng cổ phiếu lưu hành lên 452,07 triệu đơn vị, tương đương vốn điều lệ 4.520 tỷ đồng.



