Dalattourist: 50 năm bền bỉ sứ mệnh phát triển du lịch xanh cùng Đà Lạt

Đằng sau vinh dự 3 kỳ liên tiếp đạt Thương hiệu Quốc gia là một hành trình bền bỉ thực thi trách nhiệm xã hội, bảo tồn các giá trị nhân văn và cam kết thượng tôn pháp luật trong kinh doanh.

Ban Lãnh đạo Dalattourist chụp ảnh cùng đại diện Làng SOS Đà Lạt trong Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Công ty

Vị thế của một "Thương hiệu Quốc gia" 3 kỳ liên tiếp

Dalattourist hiện đang quản lý các điểm đến du lịch nổi tiếng, nhà hàng và khách sạn tại Đà Lạt: Khu du lịch Datanla, Khu du lịch Langbiang, Khu du lịch Cáp Treo Đà Lạt, nhà hàng Buffet rau Léguda, nhà hàng Thủy Tạ, khách sạn Nice Dream.

Năm 2026 đánh dấu cột mốc 50 năm Dalattourist đồng hành cùng sự phát triển của Đà Lạt - xứ sở ngàn hoa. Trong bối cảnh thị trường du lịch đầy biến động, việc giữ vững danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam trong 3 kỳ liên tiếp (2020 - 2025) là minh chứng rõ nét nhất cho sự chuẩn mực và uy tín của doanh nghiệp. Đáng chú ý, Dalattourist đã vinh dự là một trong 100 doanh nghiệp Thương hiệu Quốc gia tiêu biểu được lựa chọn tham gia trưng bày tại Phân khu Khởi nghiệp kiến quốc thuộc sự kiện quốc gia năm 2025: "Triển lãm 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Đây không chỉ là niềm tự hào của doanh nghiệp mà còn là sự ghi nhận của Nhà nước đối với những đóng góp bền bỉ của Dalattourist trong công cuộc xây dựng và phát triển hình ảnh quốc gia.

Với phương châm "Thiên nhiên là nền tảng và con người tạo nên giá trị", Dalattourist đã phát triển một hệ sinh thái du lịch bền vững. Đây chính là nền tảng cốt lõi, giúp doanh nghiệp không chỉ đạt được các giải thưởng danh giá như ASEAN Strong Brand, Thương hiệu Vàng, Sao Vàng Đất Việt,... mà còn chiếm trọn niềm tin của hàng triệu du khách quốc tế qua các giải thưởng do người dùng Tripadvisor bình chọn.

Du khách có thể xem thông tin các trải nghiệm du lịch hiện tại của Dalattourist tại: https://dalattourist.com.vn/

Du khách chụp hình tại đỉnh Radar cao 1950m - núi Langbiang

Trách nhiệm xã hội: Đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" làm kim chỉ nam

Đối với Dalattourist, hoạt động kinh doanh luôn song hành cùng trách nhiệm với cộng đồng. Công tác xã hội không chỉ là nhiệm vụ mà đã trở thành nét đẹp văn hóa doanh nghiệp được duy trì qua nhiều thế hệ.

Từ năm 1995, công ty đã vinh dự nhận trách nhiệm phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Lâm Đồng và Quảng Nam. Những chuyến thăm hỏi, chăm sóc các Mẹ không chỉ là sự tri ân những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc, mà còn là cách doanh nghiệp giáo dục thế hệ nhân viên trẻ về lòng biết ơn và trách nhiệm với đất nước.

Giải chạy Langbiang Trail gây quỹ trồng mai anh đào tại núi Langbiang

Bên cạnh đó, tinh thần "Tương thân tương ái" được cụ thể hóa bằng những chương trình thiết thực: hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chân núi Langbiang hay hỗ trợ trẻ em tại Làng SOS.

Đóng góp ngân sách và sứ mệnh dẫn dắt du lịch địa phương

Không chỉ dẫn đầu về trải nghiệm, Dalattourist còn là một trong những đơn vị đóng góp tích cực nhất vào ngân sách Nhà nước của tỉnh Lâm Đồng. Năm 2024, doanh nghiệp đã vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vì thành tích nộp ngân sách nhà nước cao, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Sự cam kết về tính chuẩn mực pháp lý và đạo đức trong kinh doanh đã giúp Dalattourist duy trì đội ngũ hơn 500 lao động ổn định, tạo ra giá trị gia tăng không ngừng cho ngành du lịch tỉnh nhà. Đặc biệt, việc tiên phong đưa các trò chơi mạo hiểm tiêu chuẩn quốc tế như Canyoning vượt thác Datanla, Zipline xuyên rừng 1500m hay Xe trượt thác dài bậc nhất Đông Nam Á về Đà Lạt đã góp phần định vị lại hình ảnh du lịch địa phương trên bản đồ thế giới.

Trải nghiệm Xe trượt xuyên rừng tại thác Datanla

Hướng tới tương lai: Định hướng phát triển du lịch xanh bền vững

Bước vào kỷ nguyên mới, Dalattourist xác định tầm nhìn trở thành doanh nghiệp du lịch xanh toàn diện. Không dừng lại ở những thành tựu đã đạt được, công ty tiếp tục đầu tư vào con người và công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời mở rộng các hoạt động thiện nguyện, lan tỏa giá trị nhân văn đến những mảnh đời khó khăn.

Trong hành trình xuân 2026 tới đây, Dalattourist tiếp tục chào đón du khách bằng sự chuyên nghiệp và lòng hiếu khách từ tâm. Bởi với doanh nghiệp 50 năm, mỗi nụ cười của du khách và sự phát triển bền vững của cộng đồng chính là giải thưởng cao quý nhất.