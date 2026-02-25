Trước ngày vía Thần Tài, quỹ đầu tư của tỷ phú Bill Gates mua cổ phiếu công ty vàng bạc trang sức lớn nhất Việt Nam

Ngày 25/2 (tức mùng 9 tháng Giêng âm lịch, trước ngày vía Thần Tài), Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa báo cáo về thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan, do Dragon Capital quản lý.

Cụ thể, trong ngày giao dịch 10/02/2026, nhóm này đã thực hiện mua vào tổng cộng 522.000 cổ phiếu PNJ. Giao dịch này đã đẩy tổng lượng cổ phiếu nắm giữ của cả nhóm từ hơn 16,7 triệu đơn vị (tương đương 4,9%) lên hơn 17,2 triệu đơn vị, tương ứng trên 5% vốn điều lệ tại PNJ và trở lại thành cổ đông lớn.

Trong đó, Bill & Melinda Gates Foundation Trust – quỹ từ thiện nổi tiếng thế giới của tỷ phú Bill Gates đã mua thêm 80.000 cổ phiếu PNJ. Sau giao dịch, lượng sở hữu của Bill & Melinda Gates Foundation Trust tại PNJ tăng từ 163.504 cổ phiếu (0,0479%) lên 243.504 cổ phiếu (tương đương 0,0714%).





DC Developing Markets Strategies Public Limited Company mua 282.000 cổ phiếu, tăng nắm giữ từ 0,55 triệu lên 0,83 triệu cổ phiếu, tỷ lệ từ 0,16% lên 0,24%.

Hanoi Investments Holdings Limited mua thêm 100.000 cổ phiếu, nâng sở hữu từ 1,67 triệu lên 1,77 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ tăng từ 0,49% lên 0,52%. Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) mua 60.000 cổ phiếu, nâng nắm giữ từ 7,56 triệu lên 7,62 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 2,22% lên 2,23% – mức cao nhất trong nhóm quỹ.

Bill & Melinda Gates Foundation Trust là đơn vị quản lý nguồn tài chính của Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) - một tổ chức từ thiện, được góp vốn bởi Bill Gates, người sáng lập tập đoàn Microsoft và bà Melinda Gates - vợ cũ của Bill Gates.﻿



﻿BMGF Trust đã gián tiếp đầu tư vào Việt Nam từ lâu, đặc biệt là đầu tư vào thị trường chứng khoán thông qua Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) - quỹ đầu tư lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam do Dragon Capital quản lý. Quỹ này nổi tiếng với phong cách đầu tư dài hạn và ưa thích các doanh nghiệp đầu ngành, có nền tảng quản trị tốt và tiềm năng tăng trưởng bền vững. Bên cạnh MWG, quỹ này đã từng (hoặc đang) hiện diện trong danh sách cổ đông của nhiều "blue-chip" Việt Nam như Hòa Phát (HPG), Vinamilk (VNM) hay FPT, Masan Consumer.﻿

﻿Nhóm nhà đầu tư nước ngoài gia tăng tỷ lệ sở hữu trong bối cảnh cổ phiếu PNJ vừa trải qua nhịp điều chỉnh sau khi xác lập đỉnh lịch sử gần 127.000 đồng/cp vào cuối tháng 1/2026.

Về quyền lợi cổ đông, ngày 11/2/2026, ĐHĐCĐ PNJ đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng nhằm tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo kế hoạch được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, doanh nghiệp dự kiến phát hành hơn 170,5 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được nhận thêm 1 cổ phiếu mới).

Nguồn thực hiện đến từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất. Sau phát hành, vốn điều lệ của PNJ sẽ tăng từ 3.413 tỷ đồng lên 5.119 tỷ đồng. Thời gian triển khai dự kiến trong quý I–II/2026.



Trước đó, ngày 28/1/2026, PNJ đã chốt tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương đương 1.000 đồng/cp. Với hơn 341,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền chi trả ước khoảng 341,3 tỷ đồng.



Theo kế hoạch năm 2025, doanh nghiệp dự kiến chia cổ tức tiền mặt ở mức 20%. Như vậy, cổ đông nhiều khả năng sẽ còn nhận thêm tối thiểu một đợt chi trả 10% nữa trong thời gian tới.



Trong nhiều năm qua, PNJ duy trì chính sách cổ tức tiền mặt ổn định 20%/năm, đồng thời kết hợp phát hành cổ phiếu thưởng. Trước đó, công ty từng chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 3:1 vào các năm 2019 và 2022, và 2:1 vào năm 2018.