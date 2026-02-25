Lộ diện tân Tổng giám đốc 7x của Thực phẩm Sao Ta (FMC) giữa lúc cổ phiếu liên tiếp lập đỉnh

Thực phẩm Sao Ta (mã chứng khoán: FMC) vừa thông qua quyết định bổ nhiệm ông Mã Ích Hưng đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc trong nhiệm kỳ từ ngày 1/3/2026 đến ngày 31/12/2028. Tân Tổng giám đốc sinh năm 1970, có trình độ cử nhân kinh tế và đã đảm nhận vai trò Phó tổng giám đốc tại doanh nghiệp này kể từ tháng 12/2008.

Quyết định bổ nhiệm được đưa ra sau khi ông Phạm Hoàng Việt xin từ nhiệm kể từ ngày 31/12/2025. Ông Việt có 30 năm công tác tại Thực phẩm Sao Ta, trong đó hơn 7 năm giữ vị trí điều hành cao nhất, và quyết định nghỉ việc với lý do sức khỏe suy giảm theo tuổi, năng lực làm việc không còn đáp ứng được yêu cầu công việc.

Sự thay đổi nhân sự cấp cao diễn ra trong bối cảnh thị giá cổ phiếu FMC ghi nhận diễn biến giao dịch tích cực. Sau hai phiên tăng kịch trần liên tiếp vào ngày 23/2 và 24/2, mã FMC tiếp tục nhích lên trong phiên sáng ngày 25/2. Thị giá giao dịch ổn định quanh mức 44.500 đồng/cổ phiếu, cùng khối lượng khớp lệnh đạt 132.200 đơn vị, đưa quy mô vốn hóa thị trường vượt mức 2.900 tỷ đồng.

Động lực giao dịch này xuất phát từ kết quả rà soát hành chính lần thứ 19 (POR19) của Bộ Thương mại Mỹ đối với tôm nước ấm đông lạnh. Theo phán quyết, mức thuế dành cho nhóm doanh nghiệp hưởng thuế suất riêng biệt như Thực phẩm Sao Ta được áp dụng ở mức 4,58%, thấp hơn mức 35,29% công bố trong phán quyết sơ bộ hồi tháng 6 năm trước.

Kết quả thuế suất mới tạo cơ sở để doanh nghiệp xem xét hoàn nhập khoản chi phí phải trả ngắn hạn liên quan đến thuế chống bán phá giá 379,4 tỷ đồng đã trích lập tính đến cuối năm 2025. Theo chuẩn mực kế toán hiện hành, nếu khoản này được cấn trừ tài sản thuế hoãn lại và hạch toán hồi tố vào báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, lợi nhuận ròng của công ty mẹ có thể được ghi nhận thêm 348 tỷ đồng, nâng tổng mức lợi nhuận cả năm lên 714 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh cốt lõi trong năm tài chính 2025, Thực phẩm Sao Ta ghi nhận tổng doanh thu đạt 8.185,3 tỷ đồng, tăng 18,4% so với năm trước. Dù doanh thu tăng, lợi nhuận sau thuế lũy kế cả năm giảm nhẹ 1,4% về mức 416,74 tỷ đồng do sự gia tăng của chi phí bán hàng, chi phí tài chính và biến động giá nguyên liệu đầu vào tại công ty con.

Về quy mô tài sản, tổng tài sản tính đến ngày 31/12/2025 đạt 4.867,2 tỷ đồng, tăng 28,9% so với đầu năm. Trong đó, lượng tiền mặt và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 2.215,1 tỷ đồng, chiếm 45,5% cơ cấu tổng tài sản, song hành cùng khoản nợ vay ngắn hạn ghi nhận ở mức 1.527,7 tỷ đồng.