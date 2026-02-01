Nhà thầu Đại Dũng từng thi công vòm thép lớn nhất hành tinh sẽ làm Sân vận động Hưng Yên 15.000 tấn và Trống Đồng 40.000 tấn thépvà

Theo Thông tấn xã Việt Nam, ngày 24/2/2026, Tập đoàn Đại Dũng tổ chức Lễ khai xuân với chủ đề “Giải pháp vượt trội - Giá trị bền vững”, công bố chiến lược phát triển và hệ cấu trúc 6 thương hiệu chuyên sâu.

Tập đoàn đã ghi nhận 34 hợp đồng được ký kết ở nhiều lĩnh vực như kết cấu thép, hạ tầng giao thông, năng lượng và công nghiệp, tổng giá trị 6.650 tỷ đồng, tạo bước khởi động cho kế hoạch doanh thu 12.000 tỷ đồng năm 2026.

Ở mảng kết cấu thép, doanh nghiệp tham gia thi công hạng mục cho sân vận động Hưng Yên với khối lượng khoảng 15.000 tấn, giá trị 750 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Đại Dũng cũng nhận thông báo trúng thầu dự án sân vận động Trống Đồng, quy mô khoảng 40.000 tấn kết cấu thép, tổng giá trị 1.500 tỷ đồng.



Trong lĩnh vực hàng không và công trình phục vụ sự kiện quốc tế, tập đoàn đảm nhận hạng mục kết cấu thép mái Nhà APEC S2 thuộc dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và Trung tâm Hội nghị Phú Quốc - APEC, với tổng khối lượng hơn 2.600 tấn, giá trị gần 200 tỷ đồng.



Ở mảng hạ tầng giao thông, Đại Dũng góp mặt tại dự án cầu An Biên với khoảng 15.000 tấn kết cấu thép (giá trị hơn 361 tỷ đồng), đồng thời thi công hạng mục kết cấu thép tại sân bay Quảng Trị, khối lượng 1.100 tấn, trị giá khoảng 100 tỷ đồng.



Trong lĩnh vực công nghiệp – năng lượng, doanh nghiệp tham gia gia công kết cấu thép cho nhà máy điện khí chu trình hỗn hợp công suất 120MW, khối lượng 432 tấn, giá trị hơn 2,1 triệu USD. Ngoài ra, tập đoàn cũng triển khai thỏa thuận sản xuất cẩu cảng STS và RTG với tổng giá trị khoảng 50 triệu USD trong năm 2026.

Thành lập năm 1995, Đại Dũng Group được đánh giá là một trong những doanh nghiệp kết cấu thép hàng đầu Việt Nam.

Doanh nghiệp từng đảm nhận hạng mục mái vòm thép có trọng lượng 24.000 tấn tại siêu dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) do Vingroup làm chủ đầu tư, tổng vốn khoảng 7.000 tỷ đồng. Đây được xem là một trong 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới.



Giai đoạn 2025-2030, Đại Dũng đặt mục tiêu tăng trưởng trên 25% mỗi năm và duy trì mức trên 15%/năm trong giai đoạn 2030-2045. Doanh nghiệp hướng tới doanh thu vượt 1 tỷ USD trước năm 2030, đồng thời tiếp tục hoàn thiện mô hình tài chính nhằm đảm bảo nguồn vốn ổn định cho hoạt động sản xuất và chiến lược phát triển dài hạn.﻿