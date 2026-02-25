Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hãng hàng không của Sun Group mở 2 đường bay mới tới Đà Nẵng

25-02-2026 - 18:50 PM | Doanh nghiệp

Sun PhuQuoc Airways vừa khai trương các đường bay đến Đà Nẵng, hoàn thiện chuỗi trải nghiệm nghỉ dưỡng – giải trí trong hệ sinh thái của Sun Group.

Ngày 25-2, Sun PhuQuoc Airways (SPA) của Tập đoàn Sun Group chính thức khai trương hai đường bay kết nối Hà Nội và TPHCM với Đà Nẵng.

Chuyến bay thương mại đầu tiên khởi hành từ sân bay Nội Bài lúc 6 giờ 15, tiếp đó là chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 10 giờ 30, đưa những hành khách đầu tiên đến Đà Nẵng trong ngày khai thác.

Hãng hàng không của Sun Group mở 2 đường bay mới tới Đà Nẵng- Ảnh 1.

Máy bay của hãng Sun PhuQuoc Airways đưa khách từ Hà Nội hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng ngày 25-2

Theo kế hoạch, từ ngày 1-3, chặng Hà Nội – Đà Nẵng sẽ tăng từ 2 lên 4 chuyến/ngày; riêng chặng TPHCM – Đà Nẵng được khai thác 2 chuyến/ngày ngay từ khi mở bán. 

Dự kiến từ 15-3, hãng tiếp tục mở đường bay Đà Nẵng – Phú Quốc, hoàn thiện mạng lưới kết nối giữa các điểm đến trọng điểm.

Sự hiện diện của SPA tại Đà Nẵng góp phần hoàn chỉnh chuỗi trải nghiệm nghỉ dưỡng – giải trí trong hệ sinh thái của Sun Group.

Hãng hàng không của Sun Group mở 2 đường bay mới tới Đà Nẵng- Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (bìa trái), tặng hoa chào đón những hành khách đến từ chuyến bay của Sun PhuQuoc Airways

Du khách có thể dễ dàng tiếp cận các khu nghỉ dưỡng như InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Novotel Danang Premier Han River, Mercure Danang French Village Bana Hills và khám phá tổ hợp Sun World Ba Na Hills với biểu tượng Cầu Vàng.

Thời điểm này, Đà Nẵng đồng loạt diễn ra nhiều sự kiện như Lễ hội Tulip trên mây 2026, các show ngoài trời "Love in the Sky", "Solar Warrior", chương trình cabaret "After Glow (Dư Âm)" tại Beer Plaza. Cuối tháng 5 tới, Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – dự kiến khai mạc với sự tham gia của 10 đội pháo, hứa hẹn thu hút lượng lớn du khách.

Từ nay đến 30-6, khách sử dụng ứng dụng NCB iziMobile hoặc thẻ tín dụng NCB được hưởng quyền check-in ưu tiên; khách hạng Gold, Platinum, Diamond và Private được sử dụng phòng chờ thương gia khi đáp ứng đủ điều kiện về giấy tờ và thẻ hợp lệ trên chuyến bay do SPA khai thác.

Là hãng hàng không đầu tiên của Việt Nam mang tên một hòn đảo, Sun PhuQuoc Airways phát triển theo mô hình lấy Phú Quốc làm trung tâm.

Tính đến cuối tháng 2-2026, hãng sở hữu 10 tàu bay hiện đại đồng thời hoàn tất các chứng nhận an toàn, bảo dưỡng từ Cục Hàng không Việt Nam.

Ngày 18-2 tại Washington D.C. (Mỹ), hãng ký hợp đồng trị giá 22,5 tỉ USD mua 40 tàu bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner.

Với tầm bay lên tới 14.010 km, đội tàu này sẽ tạo nền tảng mở các đường bay thẳng từ Phú Quốc tới châu Âu, Bắc Mỹ và Bắc Á, hướng đến mục tiêu sở hữu 100 máy bay vào năm 2030.

Theo B.Vân

Người Lao động

Từ Khóa:
Sun PhuQuoc Airways

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 60 triệu cổ phiếu HPG: Nhiều nhất lịch sử từ khi niêm yết, chuyện gì đang xảy ra?

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 60 triệu cổ phiếu HPG: Nhiều nhất lịch sử từ khi niêm yết, chuyện gì đang xảy ra? Nổi bật

Hãng taxi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng vốn thần tốc lên 43.400 tỷ đồng, vượt cả Vinhomes, Masterise

Hãng taxi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng vốn thần tốc lên 43.400 tỷ đồng, vượt cả Vinhomes, Masterise Nổi bật

Trước ngày vía Thần Tài, quỹ đầu tư của tỷ phú Bill Gates mua cổ phiếu công ty vàng bạc trang sức lớn nhất Việt Nam

Trước ngày vía Thần Tài, quỹ đầu tư của tỷ phú Bill Gates mua cổ phiếu công ty vàng bạc trang sức lớn nhất Việt Nam

16:00 , 25/02/2026
Lộ diện tân Tổng giám đốc 7x của Thực phẩm Sao Ta (FMC) giữa lúc cổ phiếu liên tiếp lập đỉnh

Lộ diện tân Tổng giám đốc 7x của Thực phẩm Sao Ta (FMC) giữa lúc cổ phiếu liên tiếp lập đỉnh

13:27 , 25/02/2026
Xanh SM tiếp tục vượt Grab: Cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của hãng xe điện Việt

Xanh SM tiếp tục vượt Grab: Cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của hãng xe điện Việt

12:04 , 25/02/2026
Con trai thứ 2 nhà Bầu Hiển ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội

Con trai thứ 2 nhà Bầu Hiển ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội

10:43 , 25/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên