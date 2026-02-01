Vàng Phú Quý thông báo quan trọng cho ngày Vía Thần Tài: Người mua vàng chú ý!

Nhà vàng mở cửa từ 6h00 sáng: Sẵn sàng phục vụ khách hàng ngày Vía Thần Tài

Việc mua vàng cầu may vào ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) đã trở thành một nét đẹp văn hóa không thể thiếu. Để đáp ứng nhu cầu tăng cao đột biến, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng đã ra công bố kế hoạch vận hành bài bản, huy động tối đa nguồn lực nhằm mang lại trải nghiệm mua sắm an toàn, nhanh chóng cho khách hàng trong ngày 26/02/2026 tới đây.

Theo thông báo mới nhất, các cửa hàng trong hệ thống Phú Quý sẽ đồng loạt mở cửa đón khách từ 06h00 sáng Thứ Năm, ngày 26/02/2026 (tức mùng 10 tháng Giêng âm lịch). Việc mở cửa sớm hơn so với ngày thường giúp giảm tải áp lực giao dịch vào các khung giờ cao điểm, đồng thời tạo điều kiện cho những khách hàng bận rộn có thể sở hữu món đồ may mắn trước khi bắt đầu ngày làm việc.

Tại Hà Nội: Cơ sở 30 Trần Nhân Tông – “trái tim” của thị trường vàng thủ đô – được bố trí tới 11 trạm giao dịch . Chi nhánh Cầu Giấy và Hà Đông lần lượt vận hành 10 trạm và 8 trạm , sẵn sàng đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng mạnh ngay từ khi mở cửa.

Tại TP. Hồ Chí Minh: Hai điểm Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Trần Não cũng được trang bị lần lượt 7 và 4 trạm phục vụ , đảm bảo nhịp giao dịch thông suốt cho thị trường phía Nam sôi động.

Đặc biệt, Phú Quý đã huy động đội ngũ nhân sự lên tới 150 cán bộ, nhân viên tham gia phục vụ xuyên suốt. Mỗi quy trình từ tư vấn, thanh toán đến bàn giao sản phẩm đều được chuẩn hóa để đảm bảo độ chính xác tuyệt đối và rút ngắn thời gian chờ đợi của khách hàng.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, đây không chỉ là cao điểm bán hàng mà còn là bài kiểm tra năng lực tổ chức, sự chuyên nghiệp của toàn hệ thống trong việc hiện thực hóa cam kết về chất lượng và trải nghiệm khách hàng.

Song song với nhịp vận hành đầu xuân, Phú Quý đã hoàn thiện kịch bản phân luồng, bố trí nhân sự và dự trữ nguồn hàng từ rất sớm. Điều này giúp doanh nghiệp tự tin bước vào năm mới với tâm thế vững vàng. ﻿

Danh mục sản phẩm đa dạng: Tập trung vào các bản vị nhỏ

Nắm bắt tâm lý khách hàng thường chọn mua vàng miếng, vàng nhẫn để tích lũy và cầu tài lộc, Phú Quý đã đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm có khối lượng nhỏ. Điều này không chỉ phù hợp với túi tiền của đa số người tiêu dùng mà còn giúp nhiều người có cơ hội sở hữu vàng 999,9 trong ngày đặc biệt này.

Các sản phẩm tiêu biểu sẽ "lên kệ" ngày Vía Thần Tài bao gồm:

Sản phẩm Vàng cốt lõi: Nhẫn tròn Phú Quý 999,9 với nhiều bản vị linh hoạt; Vàng Phú Quý Cát Tường 1 chỉ; Vàng Thần Tài và Vàng Rồng Phú Quý 999,9. Sản phẩm Bạc giới hạn: Dành cho những khách hàng yêu thích sự độc đáo với Bạc miếng Ngân Mã Chiêu Tài (1 lượng) và Bạc thỏi Bạch Mã Phi Thiên (5 lượng). Trang sức vàng 24K: Các dòng nhẫn Kim tiền, nhẫn Chú, Charm vàng... mang ý nghĩa phong thủy sâu sắc, vừa là tài sản tích lũy, vừa là phụ kiện thời trang.

Do sức mua vào ngày vía Thần Tài luôn ở mức rất cao, nên số lượng sản phẩm có thể hết sớm trước dự kiến, doanh nghiệp khuyến khích khách hàng nên đến sớm để có thể lựa chọn được những mẫu mã ưng ý nhất.