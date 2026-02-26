Theo thông tin công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 25/02/2026, quy mô vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise đã sụt giảm mạnh từ mức hơn 35.227 tỷ đồng xuống chỉ còn gần 2.977 tỷ đồng.

Động thái thu hẹp hơn 32.250 tỷ đồng, tương ứng 91% vốn điều lệ là một nghiệp vụ tài chính đáng chú ý. Bởi mới hồi tháng 8/2025, Masterise Group đã chủ động tăng vốn gấp 5 lần lên mốc hơn 35.200 tỷ đồng nhằm dọn đường cho chiến lược tiến vào lĩnh vực hạ tầng hàng không.

Việc thu hẹp vốn tại tập đoàn mẹ diễn ra cùng thời điểm với những chuyển động mới tại dự án Cảng hàng không Gia Bình do Masterise làm chủ đầu tư.

Hạt nhân quản lý dự án này là Công ty TNHH Cảng Hàng Không Masterise hiện có quy mô vốn điều lệ 29.300 tỷ đồng, chịu trách nhiệm cho dự án sân bay có tổng mức đầu tư 196.000 tỷ đồng (giai đoạn 1 dự kiến cần 146.236 tỷ đồng).

Theo tài liệu công bố thông tin ngày 25/02/2026 từ Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Ninh, doanh nghiệp dự án sân bay Gia Bình là Công ty TNHH Cảng Hàng Không Masterise có thay đổi đăng ký kinh doanh lần đầu tiên kể từ khi thành lập tháng 8/2025.

Tổng vốn điều lệ không thay đổi ở mức 29.300 tỷ đồng, tuy nhiên, chủ doanh nghiệp (tổ chức/cá nhân sỡ hữu 100% công ty) từ CTCP Tập đoàn Masterise sang trạng thái "không có/không xác định".

Điều này không loại trừ khả năng đã có thêm tổ chức/cá nhân khác góp vốn vào Cảng hàng không Masterise.﻿

Theo đăng ký mới nhất, thời điểm đại diện phần vốn của ba cá nhân quản lý khối tài sản 29.300 tỷ đồng này đã được đồng bộ hóa sang ngày 13/02/2026.



Mốc thời gian điều chỉnh pháp lý nêu trên hoàn toàn trùng khớp với ngày Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX thông qua nghị quyết tham gia góp 20% vốn vào doanh nghiệp dự án.

Nhậm chức từ giữa tháng 1/2025, Tổng giám đốc Hồ Anh Minh của Masterise Group sinh năm 1995 là con trai của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Techcombank Hồ Hùng Anh. Pháp nhân Masterise Group tiền thân là Công ty Cổ phần Đầu tư Thảo Điền, được thành lập đầu năm 2007 và hiện đóng trụ sở chính tại Khu đô thị Times City, Thành phố Hà Nội .

Mặc dù quá trình thu xếp 146.236 tỷ đồng cho giai đoạn đầu của sân bay Gia Bình sẽ có sự tham gia từ đối tác chiến lược, việc công ty mẹ Masterise Group đột ngột hạ vốn xuống dưới 3.000 tỷ đồng trong khi pháp nhân dự án duy trì vốn 29.300 tỷ đồng đã tạo ra sự dịch chuyển lớn trong cấu trúc tài chính nội bộ.

