Thiếu gia Viết Vương nhà Tập đoàn Sơn Hải ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị

25-02-2026 - 22:25 PM | Doanh nghiệp

Ông Nguyễn Viết Vương (32 tuổi), Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải, là con trai của ông Nguyễn Viết Hải - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn.

Ngày 25/2, Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Trị ban hành Nghị quyết số 48, công bố danh sách chính thức các ứng viên đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 theo từng đơn vị bầu cử.

Đáng chú ý, trong danh sách ứng viên có ông Nguyễn Viết Vương (32 tuổi), Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải, là con trai của ông Nguyễn Viết Hải - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Sơn Hải.

Thiếu gia Viết Vương nhà Tập đoàn Sơn Hải ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Viết Vương có trình độ đại học, chuyên ngành quản trị kinh doanh và tham gia ứng cử tại đơn vị bầu cử số 13, gồm phường Đồng Hới và xã Quảng Ninh. Tại đơn vị này có tổng cộng 7 ứng viên. Toàn tỉnh Quảng Trị có 18 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 104 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ tới.


Tháng 10/2025, ông Nguyễn Viết Vương và Đỗ Thị Hà tổ chức lễ cưới bên sông Nhật Lệ (phường Đồng Hới) với hơn 1.000 khách mời tham dự.


Cũng trong ngày 25/2, Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội công bố danh sách 205 người đủ điều kiện ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó có ông Đỗ Vinh Quang – chồng của Đỗ Mỹ Linh.


Ông Đỗ Vinh Quang (sinh năm 1995) ứng cử tại đơn vị bầu cử số 30, gồm các xã Mê Linh, Yên Lãng, Tiến Thắng và Quang Minh. Anh là con trai thứ hai của doanh nhân Đỗ Quang Hiển (Bầu Hiển) – nhà sáng lập T&T Group, đồng thời là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB). Ông Quang có trình độ Thạc sĩ Quản trị Tài chính.


Hiện ông Quang đảm nhiệm nhiều vị trí trong lĩnh vực hàng không và thể thao như Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines, Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội, đồng thời là Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội.

THACO - Sơn Hải xin "chơi lớn" tại dự án 8.500 tỷ đồng, Bộ Xây dựng nói gì?

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

