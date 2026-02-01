Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Doanh nghiệp làm sân bay Gia Bình 196.000 tỷ của Masterise có biến động về chủ sở hữu

26-02-2026 - 00:44 AM

Doanh nghiệp làm sân bay Gia Bình 196.000 tỷ của Masterise có biến động về chủ sở hữu

Công ty TNHH Cảng Hàng Không Masterise vừa hoàn tất cập nhật thay đổi đăng ký kinh doanh

Theo tài liệu công bố thông tin ngày 25/02/2026 từ Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Ninh, doanh nghiệp dự án sân bay Gia Bình là Công ty TNHH Cảng Hàng Không Masterise có thay đổi đăng ký kinh doanh lần đầu tiên kể từ khi thành lập tháng 8/2025.

Tổng vốn điều lệ không thay đổi ở mức 29.300 tỷ đồng, tuy nhiên, chủ doanh nghiệp (tổ chức/cá nhân sỡ hữu 100% công ty) từ CTCP Tập đoàn Masterise sang trạng thái "không có/không xác định".

Điều này không loại trừ khả năng đã có thêm tổ chức/cá nhân khác góp vốn vào Cảng hàng không Masterise.﻿

Dù vậy thì toàn bộ 29.300 tỷ đồng vốn điều lệ vẫn được ủy quyền cho 3 cá nhân quản lý, chỉ có mốc thời gian ủy quyền được cập nhật sang ngày 13/2/2026﻿.

Ông Trần Hoài Việt Anh tiếp tục đại diện phần vốn lớn nhất với 11.720 tỷ đồng, trong khi ông Vũ Hoàng Long và bà Nguyễn Thị Thu Trà mỗi người đại diện quản lý 8.790 tỷ đồng. Đáng chú ý, ông Vũ Hoàng Long hiện đang đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của pháp nhân này.

Điểm đáng lưu tâm về mặt số liệu là mốc thời gian đại diện vốn mới 13/02/2026 hoàn toàn trùng khớp với ngày Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX thông qua nghị quyết tham gia góp 20% vốn vào công ty dự án.

Việc rà soát và đồng bộ hóa các mốc thời gian pháp lý nội bộ cho thấy Masterise Group đang đảm bảo cấu trúc tài chính và nhân sự để khớp nối chính xác với dòng vốn từ đối tác, chuẩn bị cho lộ trình giải ngân dự án Cảng hàng không Gia Bình.

Hiện nay, khu vực này chủ yếu là đất nông nghiệp và kho bãi, đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để sẵn sàng cho ngày khởi công dự kiến vào năm 2026.

Đây là dự án hạ tầng trọng điểm được Quốc hội giao cho Masterise làm chủ đầu tư theo phương án không sử dụng ngân sách Nhà nước, với tổng mức đầu tư hơn 196.000 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 dự kiến cần 146.236 tỷ đồng.

Công ty TNHH Cảng Hàng Không Masterise được thành lập vào tháng 08/2025 với quy mô vốn điều lệ tương đương khối vốn ủy quyền là 29.300 tỷ đồng, đóng vai trò hạt nhân trong mảng hạ tầng hàng không của tập đoàn.

Doanh nghiệp có trụ sở chính trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, đăng ký hoạt động trong 61 ngành nghề với lĩnh vực cốt lõi là cung cấp dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không. Để đảm bảo năng lực tài chính đối ứng cho chiến lược hạ tầng quy mô lớn này, trước đó Masterise Group cũng đã chủ động nâng vốn điều lệ từ mức 6.727 tỷ đồng lên hơn 35.200 tỷ đồng.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

