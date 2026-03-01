27 siêu dự án tỷ USD, tổng VĐT hơn 3 triệu tỷ đồng gia nhập thị trường: Vingroup và Sun Group chiếm hơn 1 nửa

Báo cáo của S&I Rating's dự báo giai đoạn 2026-2027 sẽ chứng kiến sự gia tăng mạnh của nguồn cung bất động sản tại một số khu vực, hơn là một chu kỳ tăng giá mới .

Sự dịch chuyển này xuất phát từ việc hàng loạt công trình hạ tầng được khởi công và sự hình thành các đô thị vệ tinh, siêu đô thị với quy mô lớn hơn 500 ha dọc theo các dự án hạ tầng trọng điểm. Vòng tròn trung tâm ngày một mở rộng thúc đẩy dãn dân và hình thành các đô thị đa mục tiêu .

Dữ liệu từ danh mục các dự án tỷ USD gia nhập thị trường ghi nhận 27 dự án với tổng diện tích 40.826 ha và mức đầu tư 3.062.311 tỷ đồng. Nguồn vốn đang tập trung vào các vùng ven thông qua các tổ hợp đô thị đa chức năng .

Vingroup hiện nắm giữ Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội quy mô 9.171 ha với vốn 925.000 tỷ đồng, dự án phức hợp Hạ Long Xanh tại Quảng Ninh diện tích 4.119 ha với 456.639 tỷ đồng, và khu đô thị lấn biển Cần Giờ 2.870 ha với mức vốn 217.000 tỷ đồng.

Sun Group đang triển khai tổ hợp đô thị nghỉ dưỡng Bà Nà - Suối Mơ tại Đà Nẵng với 52.000 tỷ đồng và Đà Nẵng Downtown quy mô gần 79.800 tỷ đồng . Các địa phương như Phú Thọ, Quảng Ngãi hay vành đai TP.HCM cũng ghi nhận nhiều khu đô thị mới được chấp thuận chủ trương đầu tư .

Việc phát triển các dự án có quy mô lớn làm gia tăng nhu cầu sử dụng vốn vay của doanh nghiệp để đảm bảo nguồn lực. Thực tế, mức lãi suất phát hành trái phiếu trong quý 1 của doanh nghiệp bất động sản đã đạt 13,5% .

Áp lực thanh toán trái phiếu doanh nghiệp được dự báo sẽ tăng vào quý 2 và quý 4, với các doanh nghiệp bất động sản chiếm phần lớn giá trị đáo hạn . Khả năng tiếp cận vốn dự kiến kém thuận lợi hơn cả về tiêu chí xét duyệt lẫn chi phí vốn sẽ tạo ra quá trình thanh lọc tự nhiên đối với các chủ đầu tư, tác động trực tiếp đến những doanh nghiệp có mức độ đòn bẩy cao.