Ông Trịnh Văn Quyết hé lộ chuyện đằng sau bữa tối với Chủ tịch quỹ Hàn Quốc

Diễn biến mới nhất ghi nhận qua chia sẻ của ông Trịnh Văn Quyết về cuộc gặp gỡ với ông Kevin Lim, Chủ tịch Eastbridge Partners, cho thấy những tín hiệu rõ nét hơn trong việc tìm kiếm các định chế tài chính quốc tế.

Đây là bước tiếp nối sau khi hai bên đã có buổi làm việc chính thức tại Hà Nội để tìm hiểu về các cơ hội hợp tác đầu tư trong lĩnh vực hàng không và hạ tầng dịch vụ. Với thâm niên hoạt động từ năm 2011 tại Seoul và hiện đang quản lý khối tài sản khoảng 1,5 tỷ USD, Eastbridge Partners đang thể hiện sự quan tâm rõ rệt vào các thị trường có tốc độ tăng trưởng cao như Việt Nam, đặc biệt là các ngành có rào cản gia nhập lớn nhưng dư địa phát triển còn rộng mở.

Thông tin từ phía đối tác Hàn Quốc cho thấy quỹ này không chỉ xem xét khả năng rót vốn trực tiếp mà còn có thể đóng vai trò cầu nối, kết nối hãng bay của Việt Nam với các tổ chức tài chính và đơn vị cho thuê tàu bay quốc tế.

Điều này được đánh giá là yếu tố then chốt đối với Bamboo Airways trong bối cảnh hãng đang nỗ lực thực hiện giai đoạn tái cấu trúc toàn diện. Theo lộ trình đã đề ra, từ quy mô đội bay duy trì ở mức 8 chiếc, hãng đặt mục tiêu nâng lên 20 tàu bay vào năm 2026 và hướng tới mốc 30 tàu bay như giai đoạn trước đây, trong đó ưu tiên dòng tàu bay thân hẹp nhằm tối ưu hóa chi phí vận hành trên các tuyến nội địa và khu vực.

Số liệu thống kê vĩ mô cũng đang hỗ trợ cho những chuyển động của các doanh nghiệp trong nước khi dòng vốn ngoại tiếp tục đổ mạnh vào thị trường. Chỉ riêng tháng 1/2026, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giải ngân đạt 1,68 tỷ USD, ghi nhận mức cao nhất trong vòng 5 năm qua. Sự gia tăng 11% so với cùng kỳ phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế vào triển vọng phục hồi của ngành dịch vụ và du lịch tại Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, việc chủ động tìm kiếm các kết nối dài hạn với những quỹ đầu tư quy mô lớn như Eastbridge Partners được xem là bước đi cần thiết để doanh nghiệp bổ sung nguồn lực tài chính, chuẩn bị cho chu kỳ tăng trưởng mới.

Những cuộc thảo luận chi tiết về thị trường và cách tiếp cận các lĩnh vực lợi thế như hàng không, hạ tầng ghi nhận tại cuộc gặp lần này đã phác thảo rõ hơn chân dung các đối tác mà hệ sinh thái của ông Trịnh Văn Quyết đang nhắm tới.