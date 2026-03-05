Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau khi trúng thầu 2 dự án 39.000 tỷ, DN chưa đầy 1 tuổi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng công bố loạt dự án lớn

05-03-2026 - 19:25 PM | Doanh nghiệp

Sau khi trúng thầu 2 dự án 39.000 tỷ, DN chưa đầy 1 tuổi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng công bố loạt dự án lớn

Doanh nghiệp này của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện đang thực hiện nhiều dự án lớn tại Việt Nam.

Sau khi trúng thầu 2 dự án 39.000 tỷ, DN chưa đầy 1 tuổi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng công bố loạt dự án lớn- Ảnh 1.

Thủ tướng dự lễ khởi công dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KCN Tân Trào (giai đoạn 1) và dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng, ngày 26/9/2025.

Mới đây, CTCP Năng lượng VinEnergo, thành viên của Tập đoàn Vingroup, công bố kế hoạch phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu. Trước mắt, doanh nghiệp chưa đầy 1 tuổi này sẽ tập trung tại châu Á và châu Âu, với danh mục dự án năng lượng tái tạo có tổng quy mô 10 GW đã chính thức đạt thỏa thuận triển khai.

Bên cạnh phần công suất đã được phê duyệt tại Việt Nam, trong 3 năm tới, VinEnergo sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động và nâng tổng công suất triển khai lên 100 GW, trở thành doanh nghiệp năng lượng tái tạo hàng đầu thế giới, từ đó tham gia sâu vào tiến trình chuyển dịch năng lượng quốc tế.

Theo kế hoạch tổng thể được VinEnergo công bố, doanh nghiệp này đặt mục tiêu phát triển 100 GW năng lượng tái tạo trong 3 năm tới, bao gồm 50 GW tại các thị trường quốc tế cốt lõi như Bắc Mỹ, Bắc Âu, Địa Trung Hải và Đông Nam Á. Theo VinEnergo, đây là những khu vực có nhu cầu điện tăng nhanh, chính sách thúc đẩy năng lượng tái tạo mạnh mẽ cùng với dư địa phát triển lớn cho các nhà đầu tư quốc tế.

Đồng thời, VinEnergo cũng sẽ nghiên cứu mở rộng sang các thị trường tiềm năng khác như Trung Á và châu Phi, nơi nhu cầu về điện và yêu cầu giảm phát thải ngày càng gia tăng mạnh mẽ. Ngoài ra, thông qua hợp tác với Chính phủ và các bên liên quan, VinEnergo cũng sẽ phát triển nguồn năng lượng bền vững, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tiếp cận điện sạch, đóng góp cho mục tiêu Net Zero và tham gia trực tiếp vào quá trình định hình chính sách năng lượng xanh.

Trên thực tế, để thiết lập nền tảng vững chắc nhằm triển khai các dự án năng lượng tái tạo bài bản trong dài hạn, VinEnergo đã tiến hành ký kết hợp tác với các tổ chức tài chính quốc tế để tiếp cận nguồn tín dụng xanh.

Doanh nghiệp này cũng đã đạt thỏa thuận hợp tác với nhiều đối tác nước ngoài uy tín để phát triển danh mục dự án có tổng quy mô 10 GW. Trong đó, VinEnergo làm chủ toàn bộ quá trình, từ thiết kế, quản lý tiến độ, cấu trúc thương mại đến vận hành dài hạn.

Cụ thể, tại khu vực Bắc Âu, VinEnergo đã hợp tác với GreenGo Energy để phát triển danh mục dự án năng lượng tái tạo có quy mô 2 GW ở Đan Mạch và Thụy Điển. Kế hoạch trong dài hạn của công ty là mở rộng quy mô tại Bắc Âu nói riêng và châu Âu nói chung lên mức 6,2 GW.

Tương tự, tại Philippines, VinEnergo cũng sẽ lần lượt phát triển các dự án có tổng công suất 1,3 GW với NKS Renewables Inc (NKSRI); 1,2 GW với URG Asia Corporation; và 1,3 GW với 11.11 Growth Properties. Doanh nghiệp sẽ tập trung vào các dự án điện mặt trời quy mô lớn tại những khu vực thuận lợi như Luzon, Visayas và Mindanao.

Sau khi trúng thầu 2 dự án 39.000 tỷ, DN chưa đầy 1 tuổi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng công bố loạt dự án lớn- Ảnh 2.

Ông Andre Pablo G. Fausto, Chủ tịch NKS Renewables (trái) và ông Nguyễn Anh Khoa - Tổng giám đốc VinEnergo (phải) tại buổi lễ ký kết hợp tác, ngày 29/1. Ảnh: VinEnergo

Đáng chú ý, trong các dự án hợp tác này, VinEnergo là nhà đầu tư nắm giữ trên 80% tỷ lệ sở hữu và là đơn vị triển khai chính, phụ trách vốn, xây dựng và vận hành dài hạn. Một số dự án đã được khởi động từ đầu năm 2026 và dự kiến vận hành sớm trong giai đoạn 2027 - 2028.

Theo kế hoạch, ngay trong quý I/2026, sau khi ký kết triển khai bổ sung tối thiểu 8 GW tại khu vực Đông Nam Á và châu Phi, VinEnergo sẽ nâng tổng quy mô danh mục dự án năng lượng tái tạo tại các thị trường quốc tế lên 20 GW.

Ông Nguyễn Anh Khoa, Tổng Giám đốc VinEnergo, cho biết: “Bước sang năm 2026, VinEnergo tiến vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng trở thành doanh nghiệp năng lượng tái tạo có quy mô và năng lực cạnh tranh toàn cầu. Việc đồng thời triển khai danh mục lớn tại nhiều thị trường khẳng định năng lực quản trị và tổ chức thực hiện các dự án phức tạp. VinEnergo tin tưởng sẽ góp phần quan trọng vào tiến trình chuyển dịch năng lượng toàn cầu, đồng thời nâng cao tầm ảnh hưởng của doanh nghiệp Việt Nam trên bản đồ năng lượng xanh thế giới”.

VinEnergo, doanh nghiệp chưa đầy 1 tuổi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Sau khi trúng thầu 2 dự án 39.000 tỷ, DN chưa đầy 1 tuổi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng công bố loạt dự án lớn- Ảnh 3.

VinEnergo được thành lập vào tháng 3/2025.

Ra mắt vào ngày 12/3/2025, VinEnergo là đơn vị thuộc trụ cột năng lượng xanh của Tập đoàn Vingroup. Doanh nghiệp này có định hướng trở thành nhà đầu tư và phát triển năng lượng tái tạo quy mô lớn, góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam. VinEnergo hiện tập trung vào điện mặt trời và điện gió, áp dụng công nghệ và tiêu chuẩn quốc tế về an toàn, chất lượng.

Trong năm 2025, VinEnergo đã khởi công Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng với tổng vốn đầu tư khoảng 178.000 tỷ đồng, công suất thiết kế 4.800 MW, thuộc nhóm dự án điện khí LNG quy mô hàng đầu Việt Nam và thế giới.

Bên cạnh đó, VinEnergo cũng được giao đầu tư hai dự án điện gió ngoài khơi tại Hà Tĩnh (900 MW, hơn 39.000 tỷ đồng), tham gia dự án điện gió Hòn Trâu giai đoạn 1 tại Gia Lai (750 MW) và được phê duyệt là nhà đầu tư dự án điện gió Vĩnh Thuận (143 MW). Mới đây nhất, VinEnergo cũng tham gia đầu tư dự án Nhà máy điện gió Hòn Trâu giai đoạn 1 tại Gia Lai, công suất 750 MW, là một trong những dự án năng lượng tái tạo có quy mô lớn nhất tỉnh.

Theo Minh Hằng

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
vinenergo

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hé lộ công ty đứng sau Xôi Lạc TV: Trả bình luận viên 300.000 đồng/trận, 300 tỷ đồng tiền mặt, tiền số đã bị phong toả

Hé lộ công ty đứng sau Xôi Lạc TV: Trả bình luận viên 300.000 đồng/trận, 300 tỷ đồng tiền mặt, tiền số đã bị phong toả Nổi bật

THACO sẽ làm thương hiệu xe riêng: Đối đầu trực diện hay "né" ông lớn để chiếm 60% thị phần còn lại?

THACO sẽ làm thương hiệu xe riêng: Đối đầu trực diện hay "né" ông lớn để chiếm 60% thị phần còn lại? Nổi bật

Lo đứt gãy nguồn cung do chiến sự, doanh nghiệp xăng dầu xoay xở thế nào?

Lo đứt gãy nguồn cung do chiến sự, doanh nghiệp xăng dầu xoay xở thế nào?

18:39 , 05/03/2026
Bộ Tài chính đồng ý tăng hạn mức doanh số phát hành xổ số miền Nam lên 160 tỉ đồng/kỳ

Bộ Tài chính đồng ý tăng hạn mức doanh số phát hành xổ số miền Nam lên 160 tỉ đồng/kỳ

18:12 , 05/03/2026
Thủ tướng chỉ đạo duy trì hoạt động bình thường của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)

Thủ tướng chỉ đạo duy trì hoạt động bình thường của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)

16:57 , 05/03/2026
Bị "đánh bật" bởi 45.000 chiếc VF 3, đối thủ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng âm thầm rút lui khỏi Việt Nam?

Bị "đánh bật" bởi 45.000 chiếc VF 3, đối thủ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng âm thầm rút lui khỏi Việt Nam?

16:07 , 05/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên