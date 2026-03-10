Né tránh câu hỏi khó tại Đại hội đồng cổ đông: Sai lầm khiến doanh nghiệp mất điểm với Quỹ đầu tư

Mùa Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) không chỉ là chuỗi ngày thực hiện nghĩa vụ pháp lý thường niên mà còn là thời điểm các quỹ đầu tư "soi" rất kỹ chất lượng quản trị của doanh nghiệp.

Dưới góc nhìn của các nhà đầu tư tổ chức, một kỳ đại hội thành công phải vượt lên trên sự tuân thủ thông thường để trở thành một diễn đàn đối thoại chiến lược thực chất.

Cách ban lãnh đạo đối thoại sẽ bộc lộ tư duy chiến lược, mức độ minh bạch

Chia sẻ tại Diễn đàn Mùa ĐHĐCĐ 2026 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Sở Giao dịch chứng khoán Nhà nước và Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) tổ chức, bà Trịnh Quỳnh Giao - Tổng Giám đốc Công ty quản lý quỹ PVI nhận định ĐHĐCĐ chính là thời điểm quan trọng nhất để đánh giá về chất lượng quản trị của doanh nghiệp.

“Nếu báo cáo tài chính chỉ cho thấy kết quả của quá khứ, thì cách ban lãnh đạo đối thoại tại đại hội sẽ bộc lộ tư duy chiến lược, mức độ minh bạch cũng như chất lượng quản trị trong tương lai” – Bà Giao nhấn mạnh.

Bà Trịnh Quỳnh Giao - Tổng Giám đốc Công ty quản lý quỹ PVI tham dự Diễn đàn qua Zoom

Theo bà Giao, các quỹ đầu tư thường quan sát và đánh giá doanh nghiệp dựa trên 4 yếu tố.

Thứ nhất là mức độ minh bạch thông tin trước đại hội vượt mức tuân thủ. Việc cung cấp đầy đủ tài liệu đúng hạn chỉ là mức cơ bản, các quỹ đặc biệt đánh giá cao những doanh nghiệp coi ĐHĐCĐ là cơ hội để chia sẻ cởi mở về chiến lược 3-5 năm tới, cũng như những trăn trở, khó khăn của ban điều hành.

Thứ hai là sự quan tâm thực chất đến quyền lợi cổ đông. Điều này được kiểm chứng qua việc công ty chủ động tạo điều kiện cho cổ đông vắng mặt biểu quyết và xây dựng quy chế không nhằm hạn chế quyền của các nhóm cổ đông nhỏ lẻ.

Thứ ba là chất lượng đối thoại tại đại hội. Các quỹ quan sát rất kỹ cách ban lãnh đạo điều hành, chia sẻ định hướng và đặc biệt là cách xử lý những câu hỏi nhạy cảm. Việc trả lời thẳng thắn, không né tránh vấn đề khó cho thấy sự minh bạch và bản lĩnh của người lãnh đạo.

Thứ tư là những tín hiệu thực tiễn về chất lượng quản trị. Quỹ đầu tư sẽ đánh giá xem Hội đồng Quản trị độc lập, Ban kiểm soát hay Ủy ban rủi ro có thực sự làm việc hay không,. Đặc biệt, tính minh bạch trong các giao dịch với bên liên quan là yếu tố mang tính quyết định để các quỹ đánh giá chất lượng quản trị và đưa ra quyết định đầu tư dài hạn.

Kỳ vọng về một diễn đàn thảo luận thực chất

Cùng chung góc nhìn, ông Vũ Quang Thịnh - Tổng Giám đốc Công ty quản lý quỹ Dynam Capital cho biết kỳ vọng lớn nhất của các nhà đầu tư tổ chức là biến ĐHĐCĐ thành một diễn đàn trao đổi và thảo luận thực chất về chiến lược, tầm nhìn dài hạn, cũng như rủi ro và thách thức của doanh nghiệp.

Theo ông Thịnh, đại hội phải là sự kiện chứng minh được tính minh bạch của công ty và thể hiện rõ mức độ quan tâm đến sự công bằng đối với tất cả cổ đông. Sự minh bạch này được bộc lộ rõ nét qua các giao dịch với bên liên quan và chất lượng tài liệu họp được gửi tới cổ đông.

Để đáp ứng những kỳ vọng lớn lao đó, ông Thịnh nhấn mạnh rằng ngoài vai trò dẫn dắt to lớn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thì trách nhiệm của cả Hội đồng Quản trị cùng với bộ máy giúp việc trong suốt quá trình tổ chức đại hội là rất lớn.

Rõ ràng, trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang nỗ lực nâng hạng, ĐHĐCĐ đã trở thành một trong những "hồ sơ năng lực" đắt giá nhất. Những doanh nghiệp chủ động vượt qua giới hạn tuân thủ để kiến tạo một không gian đối thoại minh bạch sẽ nắm giữ chìa khóa thu hút dòng vốn chất lượng cao.