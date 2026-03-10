Phó Chủ tịch UBCKNN Nguyễn Hoàng Dương: "Đại hội đồng cổ đông không chỉ là nghĩa vụ cần hoàn thành, mà là cơ hội để xây dựng lòng tin và truyền tải tầm nhìn"

Sáng ngày 10/3/2026, tại Hà Nội, Diễn đàn Mùa Đại hội đồng cổ đông 2026 do UBCKNN đồng hành tổ chức cùng Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD), Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, HOSE, HNX và VSDC đã chính thức diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đón nhận nhiều chuyển động lớn.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Nguyễn Hoàng Dương nhấn mạnh tầm quan trọng của quản trị minh bạch, coi đây là "chìa khóa" để doanh nghiệp bứt phá và thu hút dòng vốn ngoại.

Năm 2026 mở ra với nhiều dấu hiệu đầy kỳ vọng cho thị trường vốn Việt Nam. Theo Phó Chủ tịch UBCKNN Nguyễn Hoàng Dương, thị trường đang tiến gần hơn tới mốc nâng hạng lên thị trường mới nổi theo chuẩn MSCI.

Cùng với đó, sự kiện Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh chính thức vận hành và Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty Việt Nam (VNCG Code) được ban hành vào đầu năm đã tạo ra bệ phóng vững chắc, đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn quốc tế chất lượng cao.

Tuy nhiên, ông Dương lưu ý rằng khi dòng vốn quốc tế tìm đến một thị trường mới nổi, họ không chỉ nhìn vào các con số tài chính khô khan, mà còn đặc biệt quan sát cách thức doanh nghiệp vận hành quản trị.

"Đại hội đồng cổ đông chính là nơi điều đó hiện ra rõ nhất," lãnh đạo UBCKNN khẳng định. Đối với các nhà đầu tư tổ chức lớn hay các định chế có tiêu chuẩn khắt khe, mức độ minh bạch thông tin, văn hóa đối thoại với cổ đông và cam kết ESG thể hiện qua kỳ Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) chính là tín hiệu đáng tin cậy nhất mà doanh nghiệp có thể gửi đi.

Đề cập đến chủ đề của Diễn đàn năm nay – "Tuân thủ hay Bứt phá – Hiệu quả hay Bền vững", ông Nguyễn Hoàng Dương cho rằng doanh nghiệp không nên tự giới hạn mình bằng việc chọn một trong hai.

"Tuân thủ là nền tảng không thể thiếu – nhưng những doanh nghiệp dừng lại ở đó sẽ ngày càng khó tạo ra sự khác biệt trong mắt nhà đầu tư quốc tế," ông Dương nhận định. Ông đánh giá cao những doanh nghiệp chủ động tiên phong, đưa VNCG Code vào thực tiễn và nâng chuẩn theo thông lệ Thẻ điểm ASEAN (ACGS). Những doanh nghiệp coi ĐHĐCĐ là cơ hội đối thoại thực chất, chứ không phải thủ tục cho có, mới chính là những người đang kiến tạo niềm tin và định hình mặt bằng quản trị mới cho toàn thị trường.

Kết thúc bài phát biểu, Phó Chủ tịch UBCKNN gửi gắm thông điệp mạnh mẽ tới các lãnh đạo doanh nghiệp: "Tôi mong rằng mỗi doanh nghiệp sẽ coi quản trị công ty không chỉ là yêu cầu bắt buộc, mà là chiến lược phát triển dài hạn; coi ĐHĐCĐ không chỉ là nghĩa vụ cần hoàn thành, mà là cơ hội để xây dựng lòng tin và truyền tải tầm nhìn". Nếu cộng đồng doanh nghiệp cùng chia sẻ tầm nhìn này, thị trường vốn Việt Nam chắc chắn sẽ bứt phá mạnh mẽ, xứng tầm với vị thế của một thị trường mới nổi đang vươn lên.



