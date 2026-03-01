Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giữa cơn sốt giá xăng, hãng xe máy điện Dat Bike nhận đầu tư 4 triệu USD từ Thiên Việt, nâng tổng vốn huy động lên 51 triệu USD

10-03-2026 - 00:09 AM | Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt vừa công bố khoản đầu tư 4 triệu USD vào Dat Bike trong vòng gọi vốn Series B nhằm hỗ trợ doanh nghiệp này mở rộng sản xuất và nâng cấp chuỗi cung ứng tại Việt Nam.

Khoản vốn 4 triệu USD này nằm trong khuôn khổ vòng gọi vốn Series B của Dat Bike, nâng tổng số vốn Dat Bike đã huy động lên 51 triệu USD .

Doanh nghiệp dự kiến phân bổ nguồn lực trực tiếp vào các hạng mục vận hành cốt lõi, bao gồm hoàn thiện chuỗi cung ứng, gia tăng công suất nhà máy và đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu phát triển, hướng tới kế hoạch gia tăng thị phần nội địa và từng bước tiếp cận các quốc gia trong khu vực.

Trước đó, vào tháng 9/2025, Dat Bike từng công bố huy động được 22 triệu USD trong vòng gọi vốn Series B do F.C.C - công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo và quỹ Rebright Partners (Nhật Bản, Singapore) đồng dẫn dắt, cùng với sự tham gia của Jungle Ventures, nhà đầu tư đã gắn bó lâu dài với Dat Bike.﻿

Trong hai năm gần đây, số liệu vận hành của Dat Bike ghi nhận năng lực sản xuất tăng gấp 5 lần. Theo thông tin doanh nghiệp quảng bá, việc áp dụng mô hình tích hợp dọc giúp nhà sản xuất này kiểm soát khâu thiết kế và lắp ráp, giảm tỷ trọng linh kiện nhập khẩu và tối ưu hóa thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.

Mạng lưới cửa hàng 3S của hãng hiện đã có mặt tại các đô thị lớn, đồng thời công ty đặt mục tiêu phát triển 100 điểm bán vào cuối năm 2026 để đảm bảo độ phủ phân phối.

Về mặt sản phẩm, hãng xe nội địa tập trung vào hiệu suất vận hành để cạnh tranh trực tiếp với phương tiện chạy xăng.

Dòng xe chủ lực Quantum S-series hiện đạt thông số di chuyển 285 km sau một lần sạc kéo dài 4 giờ, cùng tuổi thọ pin được công bố ở mức 25 năm.

Phía Chứng khoán Thiên Việt (TVS) đánh giá dư địa chuyển đổi phương tiện năng lượng sạch tại Việt Nam là rất lớn, dựa trên quy mô hơn 77 triệu xe máy lưu hành và mức tiêu thụ khoảng 3 triệu xe mới mỗi năm. Việc đầu tư vào Dat Bike tiếp tục nối dài danh mục rót vốn của TVS vào các doanh nghiệp công nghệ Việt, bên cạnh những khoản đầu tư trước đó vào MoMo hay Finhay.

Thương vụ đánh dấu lần đầu tiên có sự tham gia của một ngân hàng đầu tư tại Việt Nam vào lĩnh vực xe máy điện.﻿

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

