Kiến nghị dừng xuất khẩu dầu thô để phục vụ nhu cầu chế biến trong nước

10-03-2026 - 00:02 AM | Doanh nghiệp

Petrovietnam tiếp tục kiến nghị Chính phủ xem xét biện pháp mạnh hơn trong điều hành nguồn dầu thô, bao gồm dừng xuất khẩu để ưu tiên nhu cầu chế biến trong nước.

Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị quyết 36/NQ-CP với các giải pháp cấp bách để bảo đảm nguồn cung và điều hành giá xăng dầu trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng. Theo nghị quyết, Petrovietnam và các đơn vị thành viên được tạo điều kiện chủ động hơn trong hoạt động mua bán, nhập khẩu dầu thô và nguyên liệu sản xuất xăng dầu, nhằm ứng phó nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ khu vực Trung Đông.

Song song với việc triển khai các giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, Petrovietnam cũng phối hợp Bộ Ngoại giao xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho cán bộ, người lao động đang làm việc tại khu vực Trung Đông, trước nguy cơ ảnh hưởng đến nhân sự và tài sản của các đơn vị.

Petrovietnam kiến nghị dừng xuất khẩu dầu thô để ưu tiên phục vụ nhu cầu chế biến trong nước. (Ảnh minh họa)

Tập đoàn đồng thời kiến nghị Chính phủ xem xét các biện pháp mạnh hơn trong điều hành nguồn dầu thô, trong đó có phương án tạm dừng xuất khẩu dầu thô để ưu tiên phục vụ nhu cầu chế biến trong nước khi cần thiết.

Về nguồn cung nguyên liệu, Petrovietnam đã rà soát toàn bộ lượng dầu thô và các sản phẩm trung gian tồn kho từ cả nguồn trong nước và nhập khẩu, qua đó xây dựng kế hoạch vận hành ổn định cho các nhà máy lọc dầu trong thời gian tới.

Petrovietnam cũng làm việc với các đối tác quốc tế nhằm bổ sung nguồn dầu thô, hỗ trợ Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) ký thêm hợp đồng mua dầu mới để duy trì hoạt động sản xuất.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đang vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất trên 100% công suất, góp phần gia tăng nguồn cung xăng dầu cho thị trường và sẵn sàng hỗ trợ NSRP khi cần thiết.

Trong lĩnh vực khí, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) hiện cấp tối đa khí nội địa cho các nhà máy điện với sản lượng khoảng 9 triệu m³/ngày, cơ bản đáp ứng nhu cầu.

Đối với khí LNG, PV GAS đã thu xếp 2 chuyến tàu nhập khẩu để bảo đảm nguồn khí phục vụ sản xuất điện và công nghiệp trong những tháng tới. Các chuyến tàu này đã vượt qua eo biển Hormuz trước khi căng thẳng leo thang nên chưa bị ảnh hưởng, dù giá LNG trên thị trường quốc tế đang có xu hướng tăng.

Để bảo đảm nguồn cung LPG, Petrovietnam cũng đang tích cực chuẩn bị các phương án tiếp cận nguồn cung mới, với sự hỗ trợ của Chính phủ và các bộ, ngành.

Ở lĩnh vực thượng nguồn, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và Liên doanh Vietsovpetro được yêu cầu duy trì, phấn đấu gia tăng sản lượng khai thác, đồng thời giảm thiểu tác động từ chi phí vận chuyển gia tăng và nguy cơ gián đoạn nguồn nguyên liệu.

Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) xây dựng các kịch bản nhập khẩu bổ sung, đa dạng hóa nguồn cung và tuyến vận chuyển phù hợp với từng tình huống thị trường. Các nhà máy Đạm Cà Mau và Đạm Phú Mỹ vẫn duy trì sản xuất ổn định nhờ sử dụng nguồn khí trong nước, qua đó có lợi thế về chi phí so với nhiều nhà máy phụ thuộc nguồn khí nhập khẩu.

Trong lĩnh vực vận tải, Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) đã chủ động rà soát, điều chỉnh hoạt động đội tàu, đảm bảo các tàu được đưa về vị trí neo đậu an toàn và sẵn sàng phương án di chuyển khỏi khu vực rủi ro khi cần thiết.

Bên cạnh đó, Petrovietnam thiết lập cơ chế điều hành và trao đổi thông tin theo thời gian thực giữa các đơn vị thành viên, nhằm kịp thời cập nhật diễn biến thị trường và xử lý các tình huống phát sinh.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, Petrovietnam cơ bản vẫn bảo đảm nguồn cung xăng dầu và năng lượng cho thị trường trong nước, hạn chế tối đa tác động từ biến động địa chính trị và nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Theo Hoàng Thọ/VTC News

VTC News

