Quá nhanh: Con trai Chủ tịch Trần Đình Long đăng ký mua 50 triệu cổ phiếu HPG khi giá chạm đáy 6 tháng

09-03-2026 - 20:32 PM

Ngay khi giá cổ phiếu HPG lùi về mức thấp nhất 6 tháng, ông Trần Vũ Minh, con trai Chủ tịch Trần Đình Long, đã đăng ký mua 50 triệu đơn vị nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

Trong phiên giao dịch ngày 9/3/2026, cổ phiếu HPG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận mức giảm 6,97%, đóng cửa ở mức 25.350 đồng/cổ phiếu.

Theo dữ liệu giao dịch, đây là mức giá thấp nhất của mã chứng khoán này trong vòng nửa năm qua, đi kèm khối lượng chuyển nhượng trong phiên đạt hơn 120,9 triệu đơn vị.

Cùng ngày, ông Trần Vũ Minh đã gửi văn bản đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM thông báo về việc đăng ký mua vào 50 triệu cổ phiếu HPG . Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 12/3/2026 đến ngày 10/4/2026 thông qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận .

Ông Minh cho biết đợt mua vào này nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu cá nhân tại doanh nghiệp . Tính theo mệnh giá, giá trị của đợt giao dịch dự kiến ở mức 500 tỷ đồng .

Trước khi thực hiện giao dịch, ông Trần Vũ Minh đang trực tiếp nắm giữ hơn 176,3 triệu cổ phiếu HPG, tương đương tỷ lệ 2,298% . Nếu hoàn tất việc mua vào như đăng ký, khối lượng sở hữu của ông sẽ tăng lên mức 226,3 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ 2,950% .

Sau giao dịch, tổng lượng cổ phiếu dự kiến của ông Minh và những người có liên quan đạt hơn 2,73 tỷ đơn vị, chiếm tỷ lệ 35,672% vốn điều lệ tập đoàn .

Trong cơ cấu sở hữu hiện tại, ông Trần Đình Long vẫn là cá nhân nắm giữ lượng cổ phiếu lớn nhất với 1,98 tỷ đơn vị, tương đương 25,796%

