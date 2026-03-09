Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vận hành cao độ, có nguồn nguyên liệu nhập từ 2 tập đoàn Mỹ

09-03-2026 - 19:56 PM | Doanh nghiệp

Nhà máy lọc dầu Dung Quất chủ động kích hoạt các phương án quản trị rủi ro, duy trì vận hành ổn định.

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR – đơn vị quản lý và vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất) cho biết doanh nghiệp đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để duy trì hoạt động sản xuất liên tục, an toàn và hiệu quả đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong nước, trước bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu có nhiều biến động.

Hiện Nhà máy lọc dầu Dung Quất sử dụng khoảng 30-35% dầu thô nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. Nguồn dầu thô này chủ yếu được nhập từ khu vực Tây Phi, Địa Trung Hải, Mỹ và một phần từ Trung Đông.

Nhập dầu thô của nhà máy lọc dầu Dung Quất

Trong trường hợp xung đột tại Trung Đông kéo dài, giá dầu thế giới có thể tiếp tục biến động mạnh. Cùng với đó, các chi phí liên quan như phụ phí vận chuyển, cước tàu và phí bảo hiểm hàng hải có thể gia tăng đáng kể, kéo theo chi phí đầu vào của nhà máy tăng cao.

Trước nguy cơ này, BSR đã chủ động nâng mức tồn kho nguyên liệu, đồng thời điều hành sản xuất linh hoạt theo nhu cầu thị trường. Doanh nghiệp cũng đa dạng hóa nguồn cung dầu thô nhằm giảm phụ thuộc vào một số khu vực nhất định.

Đáng chú ý, BSR đã ký thỏa thuận cung cấp dầu thô với hai tập đoàn năng lượng lớn của Mỹ là ExxonMobil và Chevron để đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định cho nhà máy.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5-2026, BSR dự kiến nhập khoảng 3 triệu thùng dầu thô từ các nguồn này. Song song với việc đảm bảo nguồn nguyên liệu dầu thô, BSR cũng đã phối hợp Nhà máy nhiên liệu sinh học dầu khí Miền Trung - đơn vị sản xuất ethanol nhiên liệu - nhằm duy trì hoạt động sản xuất ổn định và đảm bảo nguồn cung ethanol phục vụ pha chế xăng sinh học E5 và E10.

Theo T.Trực

Người Lao động

