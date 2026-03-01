Đại gia giao hàng của Trung Quốc đã thay tên đổi họ tại Việt Nam, bổ sung ngành mới

Tháng 2/2026, dư luận xôn xao với thông tin "đại gia" giao đồ ăn Trung Quốc Meituan đã lập pháp nhân và tuyển dụng tại TP.HCM, động thái cho thấy khả năng chuẩn bị gia nhập thị trường Việt Nam.

﻿Khi đó, TopCV, 1 trang tuyển dụng lớn hàng đầu ở Việt Nam, có nhiều bài tuyển dụng nhân sự cho Meituan với mức lương hấp dẫn và yêu cầu biết tiếng Trung. TopCV cũng giới thiệu ﻿Meituan Việt Nam là đơn vị vận hành của Meituan – tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc, hiện đặt trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh, đang xây dựng đội ngũ nền tảng và đặt mục tiêu phát triển hệ sinh thái dịch vụ số giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Theo cập nhật mới nhất, Meituan ﻿đã thay đổi tên từ Công ty TNHH Công nghệ Meituan thành Công ty TNHH Công nghệ F.Power.

Tuy thay đổi tên, cốt lõi của doanh nghiệp là lãnh đạo vẫn không đổi. Giám đốc và người đại diện pháp luật của công ty vẫn là Xing Yu, sinh năm 1977, quốc tịch Trung Quốc.

Cũng theo công bố mới nhất từ doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh đã tăng từ 13 lên 23. Trong đó, có nhiều sự bổ sung lớn là bán buôn thực phẩm, bán buôn đồ uống, bán lẻ thực phẩm, bán lẻ đồ uống... Ngành nghề kinh doanh chính vẫn là bán buôn tổng hợp (mã 4690).

Meituan không chỉ là một ứng dụng giao đồ ăn đơn thuần; họ tự định nghĩa mình là một công ty bán lẻ được dẫn dắt bởi công nghệ với sứ mệnh "Giúp mọi người ăn ngon hơn, sống tốt hơn".

Năng lực cốt lõi đã giúp Meituan kiểm soát tới 60-70% thị phần giao đồ ăn tại Trung Quốc, một thị trường có quy mô và độ phức tạp hàng đầu thế giới.

Thị trường giao đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam năm 2025 ghi nhận giá trị tổng giao dịch đạt 2,1 tỷ USD, tăng trưởng 19% so với năm 2024. Tuy nhiên, đằng sau con số tăng trưởng ấn tượng là một sự thanh lọc khắc nghiệt.

Đến cuối năm 2025, thị trường Việt Nam đã thu hẹp lại thành cuộc đua song mã giữa GrabFood và ShopeeFood, khi mỗi bên nắm giữ khoảng 48% thị phần. Các đối thủ khác như Baemin, Gojek (GoFood) và Loship đã lần lượt rút lui khỏi thị trường do không chịu nổi áp lực cạnh tranh và bài toán lợi nhuận.