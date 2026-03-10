Lãnh đạo nhiều doanh nghiệp bị bán giải chấp cổ phiếu

Một số lãnh đạo doanh nghiệp niêm yết bị bán giải chấp cổ phiếu khi thị trường chứng khoán đang giảm sâu.

Cụ thể Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - Mã chứng khoán DIG) vừa công bố việc gia đình Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hùng Cường là tâm điểm của làn sóng giải chấp trong đợt này khi liên tục bị các công ty chứng khoán bán cưỡng bức lượng lớn cổ phiếu.

Cụ thể ông Nguyễn Hùng bị bán giải chấp gần 9,4 triệu cổ phiếu trong 2 phiên đầu tháng 3, tỉ lệ sở hữu giảm từ 7,93% xuống còn 6,76%. Còn bà Nguyễn Thị Thanh Huyền- Phó Chủ tịch HĐQT, em gái ông Cường bị bán hơn 1,2 triệu cổ phiếu đầu tháng 3. Đến phiên sáng 9-3, Chứng khoán MB (MBS) tiếp tục thông báo dự kiến bán giải chấp thêm 740.500 cổ phiếu của bà Huyền.

Bán giải chấp diễn ra khi vay giao dịch ký quỹ (margin) mà giá cổ phiếu giảm quá sâu (Ảnh AI)

Còn bà Lê Thị Hà Thành (mẹ ông Cường) cũng bị bán giải chấp hơn 1,3 triệu cổ phiếu. Đây là lần thứ 5 kể từ đầu năm 2026, nhóm cổ đông này bị bán giải chấp. Tổng cộng hơn 17,7 triệu cổ phiếu DIG liên quan đến gia đình Chủ tịch đã bị bán từ đầu năm đến nay do thị giá cổ phiếu sụt giảm mạnh. Đóng cửa phiên thứ 2 đầu tuần (9-3) giảm sàn còn 12.700 đồng/cổ phiếu.

Nhóm cổ đông gia đình Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Hodeco - Mã HDC) cũng ghi nhận đợt giải chấp lớn sau khi thị giá mã này bốc hơi hơn 50% so với thời điểm tháng 10-2025. Cụ thể, ông Đoàn Hữu Thuận-Chủ tịch HĐQT bị bán khớp lệnh 1,57 triệu cổ phiếu trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến 5-3-2026.

Còn ông Đoàn Hữu Hà Vinh-Phó Tổng Giám đốc - con trai ông Thuận) bị bán giải chấp 770.400 cổ phiếu. Còn bà Nguyễn Thị Thanh Hà (vợ ông Thuận) cũng bị bán giải chấp 267.800 cổ phiếu. Tổng cộng nhóm người thân gia đình của Chủ tịch Hodeco đã bị bán cưỡng bức hơn 2,6 triệu cổ phiếu HDC chỉ trong vài phiên đầu tháng 3. Giá cổ phiếu HDC cũng bị bán giá sàn, trắng bên mua con 17.300 đồng/cổ phiếu.

Áp lực bán giải chấp diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam chịu tác động tiêu cực từ tình hình địa chính trị thế giới, xung đột tại Trung Đông làm giá dầu vọt ngưỡng 110 USD/thùng.

VN-Index có thời điểm mất hơn 100 điểm ngay sau khi mở cửa, xác lập kỷ lục giảm điểm mạnh. Bất động sản là nhóm chịu áp lực "margin call" nặng nề nhất do đã có đà giảm kéo dài từ cuối năm 2025. Nhiều mã "trắng bên mua" khiến các công ty chứng khoán buộc phải bán giải chấp ở mọi mức giá để đảm bảo tỷ lệ an toàn.