Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lãnh đạo nhiều doanh nghiệp bị bán giải chấp cổ phiếu

10-03-2026 - 07:12 AM | Doanh nghiệp

Trước khi chứng khoán giảm sâu, lãnh đạo một số doanh nghiệp niêm yết đã bị bán giải chấp cổ phiếu.

Một số lãnh đạo doanh nghiệp niêm yết bị bán giải chấp cổ phiếu khi thị trường chứng khoán đang giảm sâu.

Cụ thể Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - Mã chứng khoán DIG) vừa công bố việc gia đình Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hùng Cường là tâm điểm của làn sóng giải chấp trong đợt này khi liên tục bị các công ty chứng khoán bán cưỡng bức lượng lớn cổ phiếu.

Cụ thể ông Nguyễn Hùng bị bán giải chấp gần 9,4 triệu cổ phiếu trong 2 phiên đầu tháng 3, tỉ lệ sở hữu giảm từ 7,93% xuống còn 6,76%. Còn bà Nguyễn Thị Thanh Huyền- Phó Chủ tịch HĐQT, em gái ông Cường bị bán hơn 1,2 triệu cổ phiếu đầu tháng 3. Đến phiên sáng 9-3, Chứng khoán MB (MBS) tiếp tục thông báo dự kiến bán giải chấp thêm 740.500 cổ phiếu của bà Huyền.

Lãnh đạo nhiều doanh nghiệp bị bán giải chấp cổ phiếu- Ảnh 1.

Bán giải chấp diễn ra khi vay giao dịch ký quỹ (margin) mà giá cổ phiếu giảm quá sâu (Ảnh AI)

Còn bà Lê Thị Hà Thành (mẹ ông Cường) cũng bị bán giải chấp hơn 1,3 triệu cổ phiếu. Đây là lần thứ 5 kể từ đầu năm 2026, nhóm cổ đông này bị bán giải chấp. Tổng cộng hơn 17,7 triệu cổ phiếu DIG liên quan đến gia đình Chủ tịch đã bị bán từ đầu năm đến nay do thị giá cổ phiếu sụt giảm mạnh. Đóng cửa phiên thứ 2 đầu tuần (9-3) giảm sàn còn 12.700 đồng/cổ phiếu.

Nhóm cổ đông gia đình Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Hodeco - Mã HDC) cũng ghi nhận đợt giải chấp lớn sau khi thị giá mã này bốc hơi hơn 50% so với thời điểm tháng 10-2025. Cụ thể, ông Đoàn Hữu Thuận-Chủ tịch HĐQT bị bán khớp lệnh 1,57 triệu cổ phiếu trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến 5-3-2026.

Còn ông Đoàn Hữu Hà Vinh-Phó Tổng Giám đốc - con trai ông Thuận) bị bán giải chấp 770.400 cổ phiếu. Còn bà Nguyễn Thị Thanh Hà (vợ ông Thuận) cũng bị bán giải chấp 267.800 cổ phiếu. Tổng cộng nhóm người thân gia đình của Chủ tịch Hodeco đã bị bán cưỡng bức hơn 2,6 triệu cổ phiếu HDC chỉ trong vài phiên đầu tháng 3. Giá cổ phiếu HDC cũng bị bán giá sàn, trắng bên mua con 17.300 đồng/cổ phiếu.

Áp lực bán giải chấp diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam chịu tác động tiêu cực từ tình hình địa chính trị thế giới, xung đột tại Trung Đông làm giá dầu vọt ngưỡng 110 USD/thùng. 

VN-Index có thời điểm mất hơn 100 điểm ngay sau khi mở cửa, xác lập kỷ lục giảm điểm mạnh. Bất động sản là nhóm chịu áp lực "margin call" nặng nề nhất do đã có đà giảm kéo dài từ cuối năm 2025. Nhiều mã "trắng bên mua" khiến các công ty chứng khoán buộc phải bán giải chấp ở mọi mức giá để đảm bảo tỷ lệ an toàn.

Theo Sơn Nhung

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát Đạt (PDR) muốn "nhảy vào" đất vàng 14ha của Đại học Bách khoa sau di dời: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chính thức lên tiếng

Phát Đạt (PDR) muốn "nhảy vào" đất vàng 14ha của Đại học Bách khoa sau di dời: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chính thức lên tiếng Nổi bật

Nhân viên của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đem về hơn 130 tỷ đồng lợi nhuận mỗi người, vượt mặt hàng loạt CTCK, bất động sản

Nhân viên của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đem về hơn 130 tỷ đồng lợi nhuận mỗi người, vượt mặt hàng loạt CTCK, bất động sản Nổi bật

Giữa cơn sốt giá xăng, hãng xe máy điện Dat Bike nhận đầu tư 4 triệu USD từ Thiên Việt, nâng tổng vốn huy động lên 51 triệu USD

Giữa cơn sốt giá xăng, hãng xe máy điện Dat Bike nhận đầu tư 4 triệu USD từ Thiên Việt, nâng tổng vốn huy động lên 51 triệu USD

00:09 , 10/03/2026
Đại gia giao hàng của Trung Quốc đã thay tên đổi họ tại Việt Nam, bổ sung ngành mới

Đại gia giao hàng của Trung Quốc đã thay tên đổi họ tại Việt Nam, bổ sung ngành mới

00:08 , 10/03/2026
Việt Nam chính thức vượt Mỹ, Trung Quốc, Singapore và gấp đôi Nhật Bản, Hàn Quốc ở một bảng xếp hạng ít ai ngờ

Việt Nam chính thức vượt Mỹ, Trung Quốc, Singapore và gấp đôi Nhật Bản, Hàn Quốc ở một bảng xếp hạng ít ai ngờ

00:03 , 10/03/2026
Kiến nghị dừng xuất khẩu dầu thô để phục vụ nhu cầu chế biến trong nước

Kiến nghị dừng xuất khẩu dầu thô để phục vụ nhu cầu chế biến trong nước

00:02 , 10/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên