Doanh nghiệp sẵn sàng kế hoạch nhập khẩu xăng dầu tháng 4

Ngày 10-3, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thông tin, Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương vừa ban hành văn bản mới nhất, yêu cầu các thương nhân đầu mối và doanh nghiệp trong hệ thống kinh doanh xăng dầu chủ động nguồn cung, thực hiện nghiêm kế hoạch nhập khẩu và chuẩn bị phương án cho các tháng tới nhằm bảo đảm cung ứng cho thị trường trong nước.

Theo Công văn số 1488/BCT-TTTN ngày 9-3-2026, Bộ Công thương yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện đầy đủ kế hoạch nhập khẩu và mua hàng trong tháng 3-2026 theo đăng ký với cơ quan quản lý. Đồng thời, doanh nghiệp phải khẩn trương xây dựng kế hoạch nhập khẩu xăng dầu cho tháng 4-2026 để chủ động nguồn cung.

Bộ Công thương cũng tiếp tục yêu cầu các doanh nghiệp tuyệt đối không găm hàng chờ tăng giá, không để xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung trong toàn hệ thống kinh doanh xăng dầu, từ thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối đến các cửa hàng bán lẻ.

Bộ Công thương có chỉ đạo như trên trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới có nhiều biến động, khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục ảnh hưởng đến giá dầu thô và xăng dầu thành phẩm trên thị trường quốc tế.

Cũng theo Công văn 1488/BCT-TTTN, Bộ Công thương yêu cầu các thương nhân đầu mối thực hiện nghiêm tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2026 đã được phân giao, chủ động dự báo thị trường, đa dạng hóa nguồn cung từ nhập khẩu và nguồn trong nước, duy trì dự trữ xăng dầu theo quy định.

Đối với các thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu, Bộ Công thương yêu cầu bảo đảm nguồn nhập khẩu dầu thô ổn định và duy trì vận hành an toàn, liên tục tại các nhà máy lọc dầu như Dung Quất và Nghi Sơn. Trường hợp nhà máy phải dừng vận hành để bảo trì hoặc gặp sự cố ảnh hưởng sản lượng, doanh nghiệp phải báo cáo kịp thời để cơ quan quản lý có biện pháp xử lý.

Bộ Công thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu, xử lý nghiêm các vi phạm.