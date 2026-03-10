Ông Nguyễn Duy Hưng lên tiếng giữa bão bán tháo vì giá dầu, SSI Research gọi tên danh mục cổ phiếu "vượt sóng"

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua những phiên giao dịch chịu áp lực bán tháo trên diện rộng. Sự việc này xuất phát từ lo ngại của nhà đầu tư toàn cầu khi diễn biến tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trước áp lực của thị trường, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch SSI đã có dòng trạng thái đáng chú ý trên mạng xã hội cá nhân. Ông Hưng đặt câu hỏi rằng chiến sự ở tận Iran làm giá dầu tăng, nhưng liệu có tới mức thị trường chứng khoán Việt Nam phải hoảng loạn.

Nhận định của nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn này đã phần nào giải tỏa tâm lý cho nhà đầu tư giữa lúc hàng loạt cổ phiếu sụt giảm mạnh.

Bóc tách chi tiết hơn về vấn đề này, báo cáo của SSI Research chỉ ra căng thẳng địa chính trị đã đẩy giá dầu toàn cầu tăng khoảng 50% chỉ trong hơn hai tuần.

Tại thị trường trong nước, giá xăng dầu cũng điều chỉnh tăng 42% trong tuần qua để bám sát diễn biến thế giới. Nguồn dự trữ hiện tại được đánh giá đủ đáp ứng nhu cầu đến hết tháng 3 khi Việt Nam duy trì khoảng 1,7 triệu mét khối tồn kho và đã nhập khẩu 2,2 triệu tấn xăng dầu trong hai tháng đầu năm 2026.

Tuy nhiên, rủi ro đứt gãy cung ứng vẫn hiện hữu nếu eo biển Hormuz bị phong tỏa kéo dài. Nhà máy lọc dầu Bình Sơn hiện đáp ứng 30% nhu cầu xăng dầu nội địa và chủ động được khoảng 65-70% nguồn dầu thô từ trong nước. Trong khi đó, nhà máy Nghi Sơn đáp ứng 40% nhu cầu nhưng lại phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nguồn cung ngoại.

Giá năng lượng leo thang mang lại lợi thế trực tiếp cho nhóm dầu khí nhờ hiệu ứng hàng tồn kho và nhóm phân bón do áp lực tăng giá urê.Ngành cao su cũng hưởng lợi gián tiếp vì dầu thô là nguyên liệu sản xuất lốp xe.

Ở chiều ngược lại, ngành hàng không đối mặt rủi ro kép từ chi phí nhiên liệu đắt đỏ và rủi ro thay đổi đường bay.

Nhóm bất động sản và hàng tiêu dùng chịu rủi ro gián tiếp khi lạm phát tăng làm suy giảm thu nhập khả dụng của người dân. Dựa trên bức tranh vĩ mô này, SSI Research ưu tiên các cổ phiếu hưởng lợi từ giá hàng hóa tăng hoặc duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận cao.

Khối phân tích gọi tên HPG với kỳ vọng mức tăng trưởng lợi nhuận 35,8% trong năm 2026 nhờ dự án Dung Quất 2 đi vào vận hành. Tương tự, MSN được dự phóng lợi nhuận tăng 63,4% nhờ chuỗi siêu thị Winmart hưởng lợi từ chính sách thuế mới và giá vonfram neo cao.

SSI cũng khuyến nghị tích lũy các cổ phiếu vốn hóa lớn như VCB, FPT nhằm đón đầu dòng vốn thụ động khi thị trường hướng tới mục tiêu nâng hạng vào tháng 4.