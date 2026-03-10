Vụ bắt lãnh đạo Vinaconex, ACV: Thu nhập cao của Chủ tịch Nguyễn Hữu Tới và Vũ Thế Phiệt

VKSND Tối cao ngày 9/3 đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Tới (Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT của Vinaconex) và ông Dương Văn Mậu (Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Vinaconex) về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 222, Bộ luật hình sự.

Liên quan vụ án này, VKSND tối cao cũng đã phê chuẩn khởi tố một số bị can khác.

Trước đó, ngày 7/3, Vinaconex đã công bố thông tin bất thường cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã bắt bị can để tạm giam 2 lãnh đạo doanh nghiệp này để điều tra về việc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, đưa tiền cho chủ đầu tư để được tạo điều kiện trúng thầu.

Theo thông tin trên CAND, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Vinaconex thể hiện chi tiết thu nhập của ban lãnh đạo. Cụ thể, bị can Nguyễn Hữu Tới thời điểm là Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc có lương và thù lao gần 2 tỷ đồng. Bị can Dương Văn Mậu, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Vinaconex có lương và thù lao gần 1,8 tỷ đồng một năm.

Ông Nguyễn Hữu Tới (trái) và Dương Văn Mậu - Ảnh: Vinaconex

Ông Nguyễn Hữu Tới giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinaconex nhiệm kỳ 2022 - 2027, từ cuối tháng 7/2024. Vinaconex thành lập năm 1988, trực thuộc Bộ Xây dựng, là một trong những doanh nghiệp xây dựng, bất động sản lâu đời tại Việt Nam. Doanh nghiệp này tham gia nhiều dự án hạ tầng, công nghiệp và dân dụng quy mô lớn trên cả nước trước khi cổ phần hóa. Tổng công ty bắt đầu tái cấu trúc khi thoái vốn nhà nước cách đây 6 năm.

Vinaconex cũng là một trong những doanh nghiệp tham gia gói thầu lớn nhất của Dự án sân bay Long Thành (khoảng 16 tỷ USD).

Chủ tịch ACV Vũ Thế Phiệt có mức thù lao khoảng 1,76 tỷ/năm

Trước đó, ngày 6/3, VKSND Tối cao đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can đối với ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Nguyễn Tiến Việt (Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc ACV) cùng về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng", theo quy định Điều 222, Bộ luật Hình sự.

Trước khi bị bắt, bị can Nguyễn Tấn Việt đồng thời là Giám đốc Ban Quản lý dự án S ân bay Long Thành mà ACV là chủ đầu tư dự án.

Cũng theo thông tin từ CAND dẫn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 cho hay, bị can Vũ Thế Phiệt khi giữ chức vụ Tổng Giám đốc ACV hưởng lương và thù lao khoảng 1,76 tỷ đồng một năm. Bị can Nguyễn Tiến Việt khi giữ chức Phó Tổng Giám đốc ACV hưởng lương và thù lao khoảng 1,53 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Tiến Việt (bên trái) và ông Vũ Thế Phiệt - Ảnh: ACV

Ông Vũ Thế Phiệt sinh năm 1973, thạc sĩ Quản trị kinh doanh, công tác trong ngành hàng không Việt Nam từ năm 1995.

Ông Phiệt từng giữ các vị trí công tác như Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (2012-2017), Phó Tổng giám đốc ACV (2017-2018); Tổng giám đốc ACV từ tháng 8/2018 đến tháng 9/2024. Từ tháng 9/2024 được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT.