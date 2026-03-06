Ngày 6/3, Viện KSND Tối cao cho biết, đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can đối với ông Vũ Thế Phiệt , Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”, theo quy định Điều 222, Bộ luật hình sự.

Bị can Vũ Thế Phiệt.

Cùng tội danh trên, Viện KSND Tối cao cũng phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can Nguyễn Tiến Việt (Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc ACV).

Cùng ngày, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV công bố thông tin về việc đã nhận được thông báo của Cơ quan điều tra Bộ Công an về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Vũ Thế Phiệt.

Theo Viện KSND Tối cao, ông Phiệt đã nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu được trúng thầu.

Ông Vũ Thế Phiệt (SN 1973) công tác trong ngành Hàng không Việt Nam từ năm 1995. Ông Phiệt từng giữ các vị trí công tác như Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (2012-2017), Phó Tổng giám đốc ACV (2017-2018); Tổng giám đốc ACV từ tháng 8-2018 đến tháng 9/2024. Từ tháng 9/2024 được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT.

Bị can Nguyễn Tiến Việt.

Còn Tổng công ty ACV có vốn điều lệ hơn 35.828 tỷ đồng, trong đó, Bộ Tài chính đại diện vốn Nhà nước nắm 95,41%. Công ty giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCoM từ tháng 11/2016. Cổ phiếu hiện ở quanh vùng giá 56.000 đồng, tăng khoảng 15% so với đầu năm. Công ty hiện chưa công bố báo cáo tài chính quý cuối năm ngoái, dù hạn chót là cuối tháng 1/2026.

ACV hiện quản lý và vận hành 21 sân bay trên cả nước, trong đó có 11 cảng hàng không quốc tế. Doanh nghiệp này là chủ đầu tư dự án sân bay quốc tế Long Thành với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 336.630 tỷ đồng. Đây là dự án trọng điểm quốc gia, có diện tích khoảng 5.000 ha. Ở giai đoạn một, dự án đầu tư hai đường băng và một nhà ga công suất 25 triệu hành khách. Một số hạng mục đã hoàn thành cuối năm ngoái và dự kiến vận hành thương mại từ giữa năm nay.

Tháng trước, một số hạng mục giai đoạn 1 đã được khánh thành và đón các chuyến bay đầu tiên; dự kiến sân bay sẽ khai thác thương mại từ tháng 6 tới.