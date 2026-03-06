Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phiên 6/3: Khối ngoại tiếp đà bán ròng, FPT bị "xả" gần 600 tỷ đồng

06-03-2026 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Phiên 6/3: Khối ngoại tiếp đà bán ròng, FPT bị "xả" gần 600 tỷ đồng

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 1.385 tỷ đồng.

Lực bán gia tăng, thị trường chứng khoán rung lắc mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần. Kết thúc phiên 6/3, VN-Index giảm gần 41 điểm, xuống 1.767 điểm. Thanh khoản neo cao khi giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt hơn 33.600 tỷ đồng.

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 1.385 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 1.306 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu BSR được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 160 tỷ đồng. Theo sau, DCM và MWG là mã tiếp theo được gom mạnh 86 tỷ đồng và 61 tỷ đồng.

Phiên 6/3: Khối ngoại tiếp đà bán ròng, FPT bị "xả" gần 600 tỷ đồng- Ảnh 1.

(Nguồn Vietcap)

Ngược lại, FPT là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 578 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu SSI và VIC cũng bị "xả" 186 tỷ đồng và 172 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 82 tỷ đồng

Tại chiều mua, IDC được mua ròng mạnh nhất với giá trị 31 tỷ đồng. Bên cạnh đó, TNG xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 7 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng CEO, LAS, IVS.

Phiên 6/3: Khối ngoại tiếp đà bán ròng, FPT bị "xả" gần 600 tỷ đồng- Ảnh 2.

(Nguồn Vietcap)

Chiều ngược lại, PVS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị gần 69 tỷ đồng; theo sau SHS bị bán 23 tỷ, MBS, VGS, PLC bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng 3 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu MSR được khối ngoại mua 1,4 tỷ đồng. Theo sau, PHP và TVN cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

Phiên 6/3: Khối ngoại tiếp đà bán ròng, FPT bị "xả" gần 600 tỷ đồng- Ảnh 3.

(Nguồn Vietcap)

Ngược chiều, ACV bị khối ngoại bán ròng 1,4 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại DDV, HPP,...

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
khối ngoại

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một cổ phiếu trên HOSE bất ngờ “trần cứng” 10 phiên, thị giá nhân đôi sau 1 tháng: Chuyện gì đang xảy ra?

Một cổ phiếu trên HOSE bất ngờ “trần cứng” 10 phiên, thị giá nhân đôi sau 1 tháng: Chuyện gì đang xảy ra? Nổi bật

VinaCapital: Bất kỳ nhịp sụt giảm đáng kể nào của VN-Index đều là cơ hội mua vào

VinaCapital: Bất kỳ nhịp sụt giảm đáng kể nào của VN-Index đều là cơ hội mua vào Nổi bật

Tổng Giám đốc Haxaco ‘gom’ thành công 500.000 cổ phiếu HAX

Tổng Giám đốc Haxaco ‘gom’ thành công 500.000 cổ phiếu HAX

14:24 , 06/03/2026
Nông nghiệp Hòa Phát đổi địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2026

Nông nghiệp Hòa Phát đổi địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2026

14:22 , 06/03/2026
ACV công bố thông tin mới liên quan ông Vũ Thế Phiệt: “Ông lớn” hạ tầng hàng không Việt Nam do ai quản lý?

ACV công bố thông tin mới liên quan ông Vũ Thế Phiệt: “Ông lớn” hạ tầng hàng không Việt Nam do ai quản lý?

14:00 , 06/03/2026
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng sắp làm một điều đặc biệt tại đất nước 300 triệu dân

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng sắp làm một điều đặc biệt tại đất nước 300 triệu dân

11:03 , 06/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên