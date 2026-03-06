Phiên 6/3: Khối ngoại tiếp đà bán ròng, FPT bị "xả" gần 600 tỷ đồng

Lực bán gia tăng, thị trường chứng khoán rung lắc mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần. Kết thúc phiên 6/3, VN-Index giảm gần 41 điểm, xuống 1.767 điểm. Thanh khoản neo cao khi giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt hơn 33.600 tỷ đồng.

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 1.385 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 1.306 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu BSR được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 160 tỷ đồng. Theo sau, DCM và MWG là mã tiếp theo được gom mạnh 86 tỷ đồng và 61 tỷ đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ngược lại, FPT là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 578 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu SSI và VIC cũng bị "xả" 186 tỷ đồng và 172 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 82 tỷ đồng

Tại chiều mua, IDC được mua ròng mạnh nhất với giá trị 31 tỷ đồng. Bên cạnh đó, TNG xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 7 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng CEO, LAS, IVS.

(Nguồn Vietcap)

Chiều ngược lại, PVS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị gần 69 tỷ đồng; theo sau SHS bị bán 23 tỷ, MBS, VGS, PLC bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng 3 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu MSR được khối ngoại mua 1,4 tỷ đồng. Theo sau, PHP và TVN cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ngược chiều, ACV bị khối ngoại bán ròng 1,4 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại DDV, HPP,...