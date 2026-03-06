Buồn của FPT: Cổ phiếu thủng đáy 2 năm, "hở room" kỷ lục hơn 250 triệu đơn vị

Sau 5 phiên giảm liên tiếp, cổ phiếu FPT từ vùng giá 90.000 đồng/cp đã nhanh chóng lùi xuống còn 81.600 đồng/cp (giảm 3,3%) chốt phiên 6/3, qua đó rơi về vùng đáy thấp nhất trong vòng 2 năm. Vốn hóa thị trường của tập đoàn này lùi về mốc 139.000 tỷ đồng.

Đà điều chỉnh của FPT cũng đang trở nên đáng chú ý nếu nhìn trên khung thời gian dài hơn. Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu này đã mất khoảng 15% giá trị. Còn nếu tính từ đỉnh ngắn hạn thiết lập vào giữa tháng 1, mức giảm đã lên tới 23%.

Với nhiều cổ đông, đặc biệt là nhóm nắm giữ dài hạn, diễn biến hiện tại rõ ràng không dễ chịu, bởi một mã cổ phiếu từng được xem là biểu tượng tăng trưởng, gần như “hàng hiếm” trong danh mục của khối ngoại, nay lại liên tục dò đáy trong tâm thế khá nặng nề.

Đi cùng nhịp giảm của thị giá, thanh khoản FPT lại có dấu hiệu gia tăng trong các phiên gần đây. Trong đó, lực bán từ khối ngoại tiếp tục là một yếu tố đáng chú ý. Riêng trong phiên 6/3, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 600 tỷ đồng cổ phiếu FPT, nâng giá trị bán ròng lũy kế từ đầu năm lên gần 8.500 tỷ đồng.

Một “kỷ lục buồn” cũng đã được thiết lập khi cổ phiếu FPT hiện “hở” room ngoại tới gần 250 triệu đơn vị. Diễn biến này trái ngược hẳn với giai đoạn trước, khi FPT từng là cái tên được nhà đầu tư nước ngoài săn đón mạnh mẽ, thậm chí có thời điểm chấp nhận trả mức premium cao để sở hữu.

FPT rơi sâu mang đến nỗi buồn cho cổ đông, trong đó có Pyn Elite Fund - quỹ ngoại liên tục mua gom trước đó. Tính đến cuối tháng 1/2026, FPT là cổ phiếu có tỷ trọng cao thứ 2 trong danh mục của quỹ với 13,6%. Ước tính, Pyn Elite Fund nắm khoảng 40 triệu cổ phiếu FPT (tương ứng giá trị hơn 4.100 tỷ đồng) trước khi bước vào tháng 2.

Trong quá khứ, Pyn Elite Fund từng lướt sóng thành công FPT khi thoái vốn đúng đỉnh năm 2024. Đến tháng 3/2025, trong thư gửi nhà đầu tư, ông Petri Deryng – người đứng đầu Pyn Elite Fund còn cảnh báo về nguy cơ bong bóng công nghệ, so sánh tình hình thời điểm đó với bong bóng dot-com những năm 2000.

Theo một số nhận định, lo ngại các tiến bộ mới của AI sẽ “ăn mòn” lợi thế cạnh tranh của các công ty phần mềm là một trong những nguyên nhân khiến giới đầu tư giảm kỳ vọng vào FPT, đặc biệt là khối ngoại. Sự xuất hiện của Claude - mô hình AI của Anthropic - với khả năng tự động viết mã (Coding) và thực hiện các dự án lập trình đang khiến giới kỹ sư tại Thung lũng Silicon xôn xao.

Rất khó để đánh giá chính xác ảnh hưởng của những mô hình AI mới đối với FPT nhưng rõ ràng lo ngại của nhà đầu tư cũng có cơ sở. AI thay thế con người là thực trạng đang diễn ra ở nhiều lĩnh vực. Với Coding - lĩnh vực được xem là chủ lực của FPT, con người có lẽ cũng không phải không thể thay thế.

Dù vậy, tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư hồi trung tuần tháng 2, ban lãnh đạo FPT xem AI là yếu tố định hình lại thay vì thay thế các dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT). Mặc dù một số khối lượng công việc truyền thống có thể giảm, AI dự kiến sẽ tạo ra nhu cầu mới cho các công ty dịch vụ CNTT. Do đó, trọng tâm không phải rời bỏ dịch vụ CNTT, mà là chuyển đổi sang mô hình dịch vụ mới dựa trên AI.﻿

Doanh thu AI và phân tích dữ liệu năm 2025 của FPT đạt gần 100 triệu USD, tăng trưởng hơn 35% so với cùng kỳ, chiếm khoảng 15% doanh thu chuyển đổi số. Lợi thế của FPT nằm ở đội ngũ nhân sự trẻ, khả năng học hỏi nhanh, cùng sự đầu tư dài hạn vào R&D và hợp tác với các viện nghiên cứu quốc tế. Ngoài ra, khi tham gia các hợp đồng lớn, yếu tố quyết định không chỉ là giá mà còn là tốc độ triển khai và năng lực công nghệ.﻿

FPT đang định vị mình là đối tác chiến lược hỗ trợ quá trình chuyển đổi AI toàn diện của khách hàng, được hậu thuẫn bởi việc tiếp tục đầu tư vào năng lực AI. Vốn đầu tư của FPT cho các công cụ AI nội bộ (phát triển nền tảng AI và mô hình AI, không bao gồm vốn đầu tư cho nhà máy AI) đạt tổng cộng khoảng 20 triệu USD trong năm 2025 và dự kiến tăng khoảng 10% trong năm 2026.