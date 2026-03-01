Một cổ phiếu trên HOSE bất ngờ “trần cứng” 10 phiên, thị giá nhân đôi sau 1 tháng: Chuyện gì đang xảy ra?

Giữa lúc thị trường chung sóng gió, cổ phiếu HRC của CTCP Cao su Hòa Bình bất ngờ trở thành điểm sáng khi ghi nhận chuỗi tăng giá ấn tượng. Mã này đã có 12 phiên tăng điểm liên tiếp, trong đó có tới 10 phiên tăng kịch trần, qua đó đưa thị giá bứt phá 133% chỉ trong chưa đầy một tháng.

Trước khi bước vào nhịp tăng mạnh, HRC là cổ phiếu khá trầm lắng trên sàn HOSE, chủ yếu đi ngang quanh vùng 30.000 đồng/cổ phiếu với thanh khoản bình quân ở mức thấp. Tuy nhiên, dòng tiền nhập cuộc từ cuối tháng 2 giúp cổ phiếu này tăng tốc nhanh chóng.

Giải trình về diễn biến tăng giá bất thường của cổ phiếu, doanh nghiệp cho biết đà tăng thời gian qua chủ yếu đến từ yếu tố cung – cầu trên thị trường chứng khoán. Công ty khẳng định không có bất kỳ tác động trực tiếp nào đến giá giao dịch cổ phiếu, đồng thời nhấn mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn đang diễn ra bình thường và ổn định.

Dù vậy, trên thị trường, nhiều ý kiến cho rằng đà tăng mạnh của HRC có thể gắn với kỳ vọng liên quan đến kế hoạch tái cơ cấu và giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) – cổ đông chi phối hiện đang nắm giữ hơn 55% vốn tại Cao su Hòa Bình.

GVR hiện nằm trong danh sách doanh nghiệp dự kiến thoái vốn Nhà nước. Việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế Nhà nước cùng với Nghị định 57 về cơ cấu lại vốn tại các doanh nghiệp không cần duy trì tỷ lệ sở hữu chi phối đang củng cố kỳ vọng về làn sóng giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước tại nhiều tập đoàn, tổng công ty lớn, trong đó có GVR.

Không chỉ HRC, kỳ vọng về câu chuyện tái cơ cấu và thoái vốn cũng góp phần thúc đẩy đà tăng của cổ phiếu GVR trên thị trường. Dù chịu áp lực điều chỉnh trong hai phiên gần đây, thị giá GVR vẫn tăng khoảng 57% so với đầu năm. Hiện cổ phiếu này đang giao dịch quanh mức 40.000 đồng/cổ phiếu, vốn hóa khoảng 162.000 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025 Cao su Hòa Bình ghi nhận doanh thu đạt 244 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ khi doanh nghiệp công bố số liệu. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt khoảng 35 tỷ đồng, giảm đáng kể so với mức 61 tỷ đồng của năm trước đó.

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt gần 860 tỷ đồng. Trong cơ cấu tài chính, nợ phải trả của công ty ở mức khoảng 230 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 628 tỷ đồng.