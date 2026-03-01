Sau cú rút chân hơn 50 điểm của VN-Index, cơ hội “bắt đáy” đã xuất hiện?

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 4/3 đầy biến động. Sóng thần bán tháo dâng cao khiến VN-Index từng mất 47 điểm trước khi có cú “rút chân” ngoạn mục về cuối phiên. Chứng khoán Việt bất ngờ chốt phiên với mức tăng 5 điểm, trong khi các thị trường chứng khoán châu Á chao đảo, nhiều sàn phải kích hoạt hệ thống “rút phích” do giảm quá sâu.

Theo đánh giá của ông Nguyễn Anh Khoa, Giám đốc phân tích CTCP Chứng khoán Agribank (Agriseco) , nhịp điều chỉnh sâu trong phiên 4/3 đã góp phần “giải tỏa” đáng kể lượng cung còn tồn đọng từ phiên giảm mạnh trước đó, qua đó tạo điều kiện để dòng tiền bắt đáy nhập cuộc. Đáng chú ý, đà hồi phục của thị trường xuất hiện khi VN-Index lùi về vùng hỗ trợ tâm lý 1.770–1.800 điểm, kích hoạt lực mua từ cả dòng tiền ngắn hạn lẫn trung hạn đang chờ giải ngân tại các ngưỡng hỗ trợ quan trọng.

Bên cạnh đó, mặt bằng giá của nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn cũng đã điều chỉnh về các vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng như đường trung bình MA50 hoặc quay lại các nền giá tích lũy trước đó. Điều này giúp gia tăng sức hấp dẫn của cổ phiếu và thúc đẩy hoạt động bắt đáy.

Diễn biến “giảm sâu rồi hồi phục nhanh” trong phiên 4/3 cũng được xem là một dạng kiểm định cung – cầu của thị trường. Việc VN-Index nhanh chóng lấy lại vùng hỗ trợ quan trọng cho thấy lực bán ở vùng giá thấp đã phần nào suy yếu, trong khi dòng tiền bắt đáy sẵn sàng tham gia khi chỉ số lùi về các ngưỡng hỗ trợ mạnh.

Dù vậy, chuyên gia cho rằng nhịp hồi phục hiện tại vẫn mang tính kỹ thuật và rủi ro rung lắc trong các phiên tới chưa thể loại trừ. Áp lực cung có thể gia tăng khi lượng cổ phiếu “kẹt hàng” ở vùng giá cao tranh thủ bán ra trong các nhịp hồi. Đồng thời, diễn biến của chỉ số vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ nhóm cổ phiếu trụ, trong khi độ lan tỏa của dòng tiền giữa các nhóm ngành chưa thực sự đồng đều.

Ngoài ra, các yếu tố bên ngoài như căng thẳng địa chính trị, biến động của giá hàng hóa hay hoạt động bán ròng mạnh của khối ngoại vẫn có thể tác động đến tâm lý nhà đầu tư trong nước.

﻿Tận dụng cơ hội "bắt đáy" song cần hạn chế sử dụng đòn bẩy

Trong bối cảnh đó, chuyên gia cho rằng thị trường có thể hồi phục sau các phiên giảm mạnh nhưng sẽ cần thêm thời gian giằng co để hình thành vùng cân bằng mới trước khi xác nhận xu hướng rõ ràng hơn.

VN-Index nhiều khả năng sẽ dao động trong biên độ rộng với các phiên tăng giảm xen kẽ khi nhà đầu tư chờ đợi các yếu tố vĩ mô và quốc tế ổn định hơn. Dòng tiền trên thị trường cũng được dự báo tiếp tục phân hóa, tập trung vào một số nhóm ngành được hưởng lợi từ bối cảnh hiện tại như dầu khí, phân bón và vận tải biển.

Trong giai đoạn biến động mạnh, nhà đầu tư vẫn có thể tận dụng cơ hội giải ngân, song cần hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính. Các biến cố bất ngờ thường khiến yếu tố tâm lý chi phối mạnh, dẫn tới tình trạng bán tháo trên diện rộng, ngay cả với những cổ phiếu không chịu tác động tiêu cực trực tiếp. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt và triển vọng lợi nhuận tích cực cũng giảm giá theo xu hướng chung của thị trường.

Bên cạnh các nhóm ngành hưởng lợi từ diễn biến địa chính trị như dầu khí, phân bón và vận tải biển, nhà đầu tư cũng có thể quan tâm đến các ngành được kỳ vọng ghi nhận kết quả kinh doanh quý I tích cực như ngân hàng, bán lẻ, xây dựng và vật liệu.