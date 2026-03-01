Hai con trai Chủ tịch Nam Long (NLG) đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu ngay trước thềm ĐHĐCĐ 2026

Theo thông tin công bố, ông Nguyễn Nam và ông Nguyễn Hiệp – con trai của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Quang mỗi người đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu NLG nhằm mục đích đầu tư. Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ ngày 06/03 đến 04/04/2026.

Nếu hoàn tất giao dịch, tỷ lệ sở hữu của ông Nguyễn Nam tại Nam Long sẽ tăng từ 1,19% lên khoảng 1,4% vốn điều lệ, tương đương gần 6,8 triệu cổ phiếu. Trong khi đó, ông Nguyễn Hiệp cũng nâng tỷ lệ nắm giữ từ 1,2% lên khoảng 1,41%, tương đương hơn 6,8 triệu cổ phiếu.

Chủ tịch HĐQT Nam Long Nguyễn Xuân Quang.

Trước đó, một lãnh đạo khác của doanh nghiệp là Thành viên HĐQT Chad Ryan Ovel cũng đã đăng ký mua thêm 50.000 cổ phiếu NLG, với thời gian giao dịch từ ngày 04/03 đến 02/04/2026, nhằm mục đích đầu tư.

Đáng chú ý, các động thái gia tăng sở hữu của lãnh đạo và người thân diễn ra ngay trước thời điểm Nam Long chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026 vào ngày 24/03 tới.

Về tình hình kinh doanh, Nam Long ghi nhận kết quả sụt giảm trong năm 2025. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 5.645 tỷ đồng, giảm 22% so với năm trước, tương đương giảm khoảng 1.551 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm mạnh 32%, xuống còn 1.387 tỷ đồng.

Theo doanh nghiệp, nguồn thu chủ yếu trong năm đến từ hoạt động bán nhà và căn hộ, chiếm tới 96% tổng doanh thu, đạt khoảng 5.395 tỷ đồng. Các dự án đóng góp lớn cho doanh thu bao gồm Southgate, Akari và dự án tại Cần Thơ.

Sự sụt giảm lợi nhuận được Nam Long lý giải chủ yếu do doanh thu giảm so với cùng kỳ năm 2024, trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Nam Long đạt 26.564 tỷ đồng, giảm 12,4% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn giảm mạnh 30,1%, còn 19.246 tỷ đồng.

Một điểm đáng chú ý trên bảng cân đối kế toán là lượng hàng tồn kho của doanh nghiệp đã giảm mạnh. Cụ thể, tồn kho tại thời điểm cuối năm 2025 còn 8.677 tỷ đồng, giảm tới 51,8%, tương đương giảm 9.315 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong cơ cấu tồn kho, giá trị tại dự án Izumi đã giảm từ 8.684 tỷ đồng xuống 0 đồng. Bên cạnh đó, tồn kho tại dự án Cần Thơ cũng giảm hơn một nửa, còn khoảng 719,7 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Nam Long đến cuối năm 2025 ở mức 11.740 tỷ đồng, giảm 25,5% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn giảm 36,9%, xuống còn 6.453 tỷ đồng.

Dư nợ vay tài chính của doanh nghiệp cũng giảm 20,7%, còn 5.521 tỷ đồng, bao gồm 1.016 tỷ đồng vay ngắn hạn và 4.504 tỷ đồng vay dài hạn.

Đối với trái phiếu, Nam Long hiện còn dư nợ 3.625 tỷ đồng, toàn bộ là trái phiếu dài hạn với lãi suất dao động từ 8,98% đến 11% mỗi năm. Theo công bố, tất cả các lô trái phiếu đang lưu hành đều có tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất hoặc cổ phiếu của các công ty con do Nam Long sở hữu.

Thị giá cổ phiếu NLG liên tục "lao dốc" trong thời gian qua.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 04/3, giá cổ phiếu NLG ở mức 25.700 đồng/cổ phiếu, giảm 0,96% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt hơn 6,7 triệu đơn vị.

Đây là vùng thị giá thấp nhất của mã cổ phiếu NLG trong vòng 1 năm qua. Vốn hóa thị trường của Nam Long giảm mạnh xuống mức 12.467 tỷ đồng.