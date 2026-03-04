Techcombank ấn định ngày chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2026

Theo đó, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank; HoSE: TCB) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 là ngày 24/3. Tỷ lệ thực hiện quyền đối với cổ phiếu phổ thông là 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết, đồng nghĩa mỗi cổ phiếu nắm giữ tương ứng với một quyền tham gia biểu quyết tại đại hội.

Đại hội của Techcombank dự kiến tổ chức tại Hà Nội. uy nhiên, ngân hàng cho biết thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo chi tiết trong thư mời họp gửi tới cổ đông sau khi hoàn tất danh sách.

Về tình hình kinh doanh, năm 2025, Techcombank ghi nhận thu nhập lãi thuần đem về 38.155 tỷ đồng, tăng 7% so với năm trước. Các hoạt động kinh doanh khác đều tăng trưởng mạnh so với năm trước, như: hoạt động dịch vụ đem về 8.771 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh ngoại hối đem về 1.642 tỷ đồng, mua bán chứng khoán đầu tư đem về 2.846 tỷ đồng và Lãi từ hoạt động khác đem về 1.884 tỷ đồng.

Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế trong năm 2025 của Techcombank tăng 19,2% so với năm trước, lên 25.954,5 tỷ đồng. Đây là mức lãi ròng kỷ lục cao nhất của nhà băng này từ trước đến nay.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản hợp nhất của Techcombank đạt 1.192.344 tỷ đồng, tăng 21,8% so với cuối năm 2024. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 757.118,8 tỷ đồng, tăng 21,4%, tiếp tục là động lực tăng trưởng chính. Đáng chú ý, tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước tăng mạnh 51,2%, lên 82.162,8 tỷ đồng, cho thấy trạng thái thanh khoản dồi dào và chính sách quản trị vốn thận trọng của ngân hàng.

Về chất lượng tài sản, tổng nợ xấu tại thời điểm cuối năm 2025 ở mức 8.198,4 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ khoảng 1,1% tổng dư nợ – vẫn thấp hơn mặt bằng chung của nhiều ngân hàng cùng quy mô, phản ánh nền tảng tài chính lành mạnh.

Tại thời điểm cuối năm 2025, cho vay các tổ chức kinh tế đạt 411.429,5 tỷ đồng, chiếm 56,8% tổng dư nợ, giảm so với mức 59,3% của năm trước. Ngược lại, cho vay cá nhân đạt 312.327,9 tỷ đồng, chiếm 43,2%, tăng từ 40,7%, phản ánh định hướng mở rộng mảng bán lẻ nhằm cải thiện biên lợi nhuận và phân tán rủi ro tín dụng.

Trong nhóm khách hàng doanh nghiệp, bất động sản vẫn là lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất với 207.026,8 tỷ đồng, tương ứng 28,6% tổng dư nợ, nhưng đã giảm so với mức 30,9% cuối năm 2024.

Các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và thương mại - bán lẻ lần lượt chiếm 7,8% và 8,5% tổng dư nợ, nhìn chung duy trì ổn định. Dư nợ xây dựng tăng lên 26.413,7 tỷ đồng, chiếm 3,7%, …

Thị giá cổ phiếu TCB đang nằm ở vùng giá thấp nhất trong vòng hơn 3 tháng qua.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 04/3, giá cổ phiếu TCB ở mức 32.500 đồng/cổ phiếu, giảm 3,27% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt gần 30,9 triệu đơn vị.

Đây là phiên giảm điểm thứ 4 liên tiếp của mã cổ phiếu này, kéo thị giá TCB xuống mức thấp nhất trong vòng hơn 3 tháng qua. Vốn hóa thị trường của Techcombank rơi xuống mức 230.302 tỷ đồng.