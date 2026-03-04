Chứng khoán gây bất ngờ, nhà đầu tư thoát lỗ trong tích tắc

Sau khi mở cửa tăng hơn 10 điểm, chạm 1.833 điểm, chỉ số nhanh chóng đảo chiều do áp lực bán gia tăng. Tâm lý thận trọng bao trùm trong bối cảnh thị trường quốc tế biến động tiêu cực, đặc biệt là diễn biến căng thẳng địa chính trị và đà giảm sâu của nhiều thị trường châu Á.

Lực cung gia tăng mạnh trong phiên sáng kéo VN-Index giảm sâu. Sang đầu giờ chiều, áp lực giải chấp xuất hiện khiến chỉ số có thời điểm rơi xuống 1.766,86 điểm, tương đương giảm hơn 47 điểm so với tham chiếu. Nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như ngân hàng, chứng khoán, thép và bất động sản đồng loạt giảm mạnh, không ít mã lùi về sát sàn.

VN-Index lội ngược dòng sau khi rơi gần 50 điểm.

Tuy nhiên, khi mặt bằng giá bị chiết khấu nhanh, dòng tiền bắt đáy quy mô lớn đã nhập cuộc. Diễn biến đảo chiều diễn ra khá nhanh trong khoảng sau 14h, giúp thị trường thu hẹp đà giảm và dần hồi phục. Nhóm chứng khoán đóng vai trò dẫn dắt nhịp bật lại, trong đó VCI tăng kịch trần 6,9% lên 40.850 đồng/cổ phiếu sau nhịp hồi hình chữ V. SSI tăng 3,4%, nhiều mã cùng ngành cũng lấy lại sắc xanh.

Nhóm ngân hàng đảo chiều tích cực với BID tăng 4,7%, VCB tăng 2,3%, CTG tăng 1,4%. Nhóm dầu khí và năng lượng tiếp tục duy trì sức mạnh khi PLX tăng 5,1%, GAS tăng 4,3%, góp phần củng cố đà hồi phục của chỉ số.

Bên cạnh một số điểm sáng, trạng thái bao phủ thị trường tiếp tục là phân hóa. Nhóm bất động sản ngập trong sắc đỏ. Nhóm Vingroup ghi nhận VIC tăng nhẹ, VRE tăng hơn 6,3%, trong khi đó GEX, KBC, CEO, CII, KDH, NLG, NVL, TCH, BCM… giảm giá.

Kết phiên, VN-Index tăng 5,13 điểm (0,28%) lên 1.818,27 điểm. HNX-Index giảm 2,16 điểm (0,83%) xuống 257,85 điểm. UPCoM-Index giảm 1,83 điểm (1,42%) xuống 127,23 điểm. Thanh khoản tăng vọt lên hơn 47.700 tỷ đồng trên HoSE, tương ứng hơn 1,47 tỷ cổ phiếu khớp lệnh. Khối ngoại tiếp tục bán ròng khoảng 1.786 tỷ đồng.