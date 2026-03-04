Khối ngoại thẳng tay bán ròng gần 1.800 tỷ đồng trong phiên VN-Index hồi phục, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Thị trường chứng khoán ghi nhận một phiên giao dịch đầy biến động. Lực bán gia tăng mạnh trong đầu giờ chiều khiến VN-Index có thời điểm giảm tới 47 điểm trước khi hồi phục đáng kể về cuối phiên. Kết thúc phiên 4/3, VN-Index tăng 5,13 điểm, lên 1.818 điểm. Thanh khoản cũng bùng nổ khi giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt hơn 48.000 tỷ đồng.

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 1.777 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 1.683 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu VCI được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 195 tỷ đồng. Theo sau, DCM và VCB là mã tiếp theo được gom mạnh 92 tỷ đồng và 83 tỷ đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ngược lại, FPT là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 393 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu POW và VHM cũng bị "xả" 328 tỷ đồng và 232 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 79 tỷ đồng

Tại chiều mua, TNG được mua ròng mạnh nhất với giá trị 34 tỷ đồng. Bên cạnh đó, MBS xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 12 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng SHS, NTP, CEO.

(Nguồn Vietcap)

Chiều ngược lại, PVS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị gần 128 tỷ đồng; theo sau IDC bị bán 4 tỷ, HUT, CST, PVG bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 15 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu MML được khối ngoại mua 1 tỷ đồng. Theo sau, SAS và GCF cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ngược chiều, OIL bị khối ngoại bán ròng 10 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại MSR, HBC,...