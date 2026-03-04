Bầu Đức muốn ‘gom’ 5 triệu cổ phiếu HAG

Ông Đoàn Nguyên Đức- Chủ tịch HĐQT của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, MCK: HAG, sàn HoSE) vừa có văn bản thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, bầu Đức vừa đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu HAG nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 9/3/2026 đến ngày 7/4/2026 bằng phương thức khớp lệnh trên sàn.

Nếu giao dịch thành công, bầu Đức sẽ tăng sở hữu cổ phiếu HAG từ hơn 304,95 triệu cổ phiếu lên hơn 309,95 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 24,06% lên 24,45% vốn tại HAGL.

Tạm tính giá cổ phiếu HAG theo phiên giao dịch chiều ngày 4/3/2026 khoảng 15.250 đồng/cổ phiếu, bầu Đức sẽ phải chi khoảng 76,25 tỷ đồng để mua vào số lượng cổ phiếu đã đăng ký nêu trên.

Ông Đoàn Nguyên Đức- Chủ tịch HĐQT của HAGL.

Trong một diễn biến khác, ngày 6/3/2026 tới đây, HAGL sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/3/2026. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1 quyền biểu quyết.

Thời gian, địa điểm và nội dung cuộc họp sẽ được công ty thông báo chi tiết tại thư mời tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 và đăng trên trang thông tin điện tử của công ty.

Trước đó, HAGL cũng đã công bố thông tin về việc thanh toán bổ sung cả gốc và lãi cho lô trái phiếu HAGLBOND16.26.

Theo đó, từ ngày 14-23/1/2026, HAGL đã chi 280 tỷ đồng tiền gốc và 420 tỷ đồng tiền lãi của trái phiếu mã HAGLBOND16.26.

Tính đến ngày 23/1, dư nợ gốc thực tế của lô trái phiếu này còn lại 819 tỷ đồng. Số tiền lãi lũy kế chưa thanh toán vẫn còn 1.577 tỷ đồng.

Lô trái phiếu HAGLBOND16.26 được phát hành vào ngày 30/12/2016 với kỳ hạn 10 năm. Ngày đáo hạn theo kế hoạch là 30/12/2026. Giá trị phát hành là 6.596 tỷ đồng, mục đích phát hành là nhằm cơ cấu lại nợ. Trái chủ ban đầu là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Đây là trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo và áp dụng lãi suất thả nổi.

Cuối năm 2025, BIDV đã chuyển nhượng trái phiếu HAGLBOND16.26 cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC). Cụ thể, từ ngày 29/12/2025, DAТС chính thức kế thừa toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp của trái chủ đối với trái phiếu HAGL năm 2016 - Trái phiếu nhóm A từ BIDV và là trái chủ duy nhất của toàn bộ Trái phiếu nhóm A đang lưu hành.

Ngay sau khi hoàn tất thương vụ, phía DATC cũng đã có văn bản đề nghị doanh nghiệp phối hợp cập nhật thông tin để triển khai các nội dung liên quan đến quyền và nghĩa vụ của trái chủ theo đúng quy định pháp luật.

DATC là doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt với 100% vốn Nhà nước, trực thuộc Bộ Tài chính, hoạt động trong lĩnh vực mua, bán, xử lý các khoản nợ và tài sản tồn đọng (bao gồm cả tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản trên đất được sử dụng để bảo đảm cho các khoản nợ).

PV