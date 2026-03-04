Nhân sự Eximbank được đề cử vào HĐQT một công ty chứng khoán

CTCP Chứng khoán Hải Phòng (Haseco, mã HAC, sàn UPCoM) vừa điều chỉnh, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Đại hội dự kiến diễn ra ngày 6/3 tại trụ sở công ty ở số 7, lô 28A đường Lê Hồng Phong, phường Gia Viên, TP Hải Phòng.

Đại hội sẽ thông qua kế hoạch năm 2026 với tổng doanh thu 139 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 79,32 tỷ đồng, tăng lần lượt 62% và 77% so với cùng kỳ. Nếu hoàn thành mục tiêu, công ty sẽ ghi nhận kết quả cao nhất trong lịch sử hoạt động.

Trước đó, trong năm 2025, Haseco đạt tổng doanh thu 86,31 tỷ đồng, tăng 33,52% so với năm trước và vượt hơn 11% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 44,89 tỷ đồng, tăng hơn 16 lần so với năm 2024 và hoàn thành 98,44% mục tiêu năm. Nhờ kết quả này, Haseco đã không còn ghi nhận lỗ lũy kế.

Năm 2026, Haseco cho biết nhằm tập trung nguồn lực tài chính cho các kế hoạch đầu tư, đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ hoạt động cho vay ký quỹ, đầu tư tài sản tài chính, và nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn, môi giới, HĐQT trình cổ đông việc không thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Trọng tâm của đại hội sắp tới là bầu ra HĐQT mới cho nhiệm kỳ 2026-2031. Do đó, Haseco dự kiến trình cổ đông kế hoạch bầu mới 5 thành viên HĐQT, trong đó có 2 thành viên độc lập.

Danh sách ứng viên vào HĐQT Haseco gồm 5 người, trong đó có 3 lãnh đạo đương nhiệm của Haseco gồm Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tuấn Anh, Tổng giám đốc Ninh Lê Sơn Hải và Thành viên HĐQT Ngô Thị Song Ngân.

Hai ứng viên còn lại là ông Nguyễn Phi Long và ông Nguyễn Khánh Bằng, được đề cử vị trí thành viên HĐQT độc lập. Được biết, cả hai vị này đều là nhân sự đương nhiệm tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, mã: EIB).

Trong đó, ông Nguyễn Phi Long có trình độ Thạc sĩ kinh tế với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Ông từng công tác tại nhiều ngân hàng lớn trong nước như MSB, ABBank, NCB. Từ tháng 4/2025 đến nay, ông là Giám đốc phòng khách hàng lớn của Eximbank.

Còn ông Nguyễn Khánh Bằng là Cử nhân Luật kinh tế. Từ tháng 8/2023 – 11/2023, ông Bằng là Trợ lý Phó Tổng giám đốc thường trực tại Eximbank; từ tháng 11/2023 – 5/2025, ông đảm nhiệm vị trí Trợ lý Tổng giám đốc. Từ tháng 5/2025 đến nay, ông giữ chức Phó Giám đốc Phòng định chế tài chính phi ngân hàng của Eximbank.

Một nội dung nổi bật khác sẽ được trình đại hội là tờ trình niêm yết cổ phiếu HAC trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Hà Ly