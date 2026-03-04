MSVN: Diễn biến tại Trung Đông có thể đưa thị trường chứng khoán vào chu kỳ cơ hội tương tự COVID

Maybank Investment Bank (MSVN) vừa có báo cáo cập nhật đánh giá tác động của xung đột tại Iran đến thị trường chứng khoán. Bộ phận phân tích của MSVN cho rằng, thị trường có thể bước vào chu kỳ cơ hội tương tự cú sốc COVID.

Theo báo cao, trong hầu hết các xung đột, con đường dẫn tới hạ nhiệt sớm phụ thuộc vào sự can thiệp và sức ép từ bên thứ ba nhằm đưa các bên tham chiến vào bàn đàm phán. Trong cuộc chiến hiện tại giữa Israel, Mỹ và Iran, sự trung gian bên ngoài như vậy vẫn chưa xuất hiện. Trong bối cảnh thiếu vắng áp lực từ bên ngoài, quỹ đạo của cuộc chiến phụ thuộc phần lớn vào chính các bên tham chiến.

Cuộc chiến ngày càng có khả năng kéo dài hơn so với kịch bản lạc quan dưới bốn tuần và không gián đoạn Hormuz. Thị trường năng lượng bắt đầu phản ánh kịch bản xung đột kéo dài, với một số dự báo cho rằng giá dầu thô có thể vượt 120 USD/thùng - mức thường gắn với khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Theo quan điểm của MSVN, việc giá duy trì trên 85 USD đã đủ tạo áp lực lạm phát đáng kể, buộc các ngân hàng trung ương trên toàn cầu phải đánh giá lại lộ trình lãi suất và ổn định tiền tệ. Đối với Việt Nam, điều này đồng nghĩa với áp lực kéo dài lên tỷ giá, sau đó là lãi suất, làm gia tăng rủi ro suy thoái.

Chính quyền Mỹ có động lực mạnh để ngăn giá dầu tăng mất kiểm soát, nhiều khả năng sẽ sử dụng các biện pháp chiến thuật như hộ tống hải quân qua Hormuz, tương tự Chiến dịch Earnest Will giai đoạn 1986-87. Kịch bản kéo dài xung đột thêm ba đến bốn tháng, đi kèm các biện pháp như vậy, là khả thi.

Theo đánh giá của MSVN, thị trường đang định giá đúng rủi ro chiến tranh kéo dài, nhưng kỳ vọng giá dầu duy trì 100-120 USD/thùng là quá mức. Mức giá này sẽ kích hoạt hủy hoại nhu cầu và động lực suy thoái, qua đó cuối cùng kéo giá xuống thấp hơn.

Bộ phận phân tích này cho rằng, cổ phiếu năng lượng, đặc biệt trong lĩnh vực dầu khí và phân bón, đang hưởng lợi từ các nhịp tăng mang tính đầu cơ, trong khi thị trường chung vẫn đang chiết khấu rủi ro xung đột kéo dài.

“Khi định giá điều chỉnh giảm, cơ hội sẽ xuất hiện, tương tự các biến động mạnh trong giai đoạn cú sốc COVID-19 năm 2020. Đối với nhà đầu tư, đây có thể là cửa sổ giao dịch quan trọng nhất cho đến tháng 9/2026”, báo cáo của MSVN nhấn mạnh.