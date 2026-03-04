Chứng khoán Dubai giảm sốc gần 5% sau khi mở cửa giao dịch trở lại

Ngày 4/3, Sở giao dịch chứng khoán Abu Dhabi và Thị trường tài chính Dubai đã mở cửa giao dịch trở lại. Trước đó, các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã tạm đóng cửa những sở giao dịch chứng khoán chủ chốt trong 2 ngày 2-3/3 giữa bối cảnh xung đột tại khu vực Trung Đông leo thang.

Theo ghi nhận, ngay từ khi mở cửa, chỉ số chứng khoán chính của Dubai (DFMGI) đã giảm mạnh 4,8%, ghi nhận mức giảm trong ngày lớn nhất kể từ tháng 5/ 2022. Sắc đỏ dàn trải trên diện rộng, dẫn đầu là nhà phát triển bất động sản hàng đầu Emaar Properties bốc hơi 4,9%, trong khi hãng hàng không giá rẻ Air Arabia (AIRA.DU) giảm 5%.

Cùng xu hướng, chỉ số FTFADGI của Abu Dhabi giảm tới 3%, cũng là mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 5/2022, trong đó mã ngân hàng First Abu Dhabi “bay” 5%.

Cả hai sàn giao dịch đều tạm thời đặt mức giá sàn ở mức -5%.

Trong một tuyên bố riêng, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Dubai (DFSA) cho biết Nasdaq Dubai cũng sẽ nối lại giao dịch trong ngày hôm đó.

Sở Giao dịch Chứng khoán Abu Dhabi đã chỉ thị tất cả các công ty niêm yết phải ngay lập tức đánh giá rủi ro tài chính và hoạt động của mình, đồng thời nhanh chóng công bố bất kỳ thông tin quan trọng nào có thể ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư.