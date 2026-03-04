Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán Dubai giảm sốc gần 5% sau khi mở cửa giao dịch trở lại

04-03-2026 - 14:56 PM | Thị trường chứng khoán

Chứng khoán Dubai giảm sốc gần 5% sau khi mở cửa giao dịch trở lại

Sắc đỏ dàn trải trên diện rộng trong phiên giao dịch trở lại sau 2 ngày tạm đóng cửa.

Ngày 4/3, Sở giao dịch chứng khoán Abu Dhabi và Thị trường tài chính Dubai đã mở cửa giao dịch trở lại. Trước đó, các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã tạm đóng cửa những sở giao dịch chứng khoán chủ chốt trong 2 ngày 2-3/3 giữa bối cảnh xung đột tại khu vực Trung Đông leo thang.

Theo ghi nhận, ngay từ khi mở cửa, chỉ số chứng khoán chính của Dubai (DFMGI) đã giảm mạnh 4,8%, ghi nhận mức giảm trong ngày lớn nhất kể từ tháng 5/ 2022. Sắc đỏ dàn trải trên diện rộng, dẫn đầu là nhà phát triển bất động sản hàng đầu Emaar Properties bốc hơi 4,9%, trong khi hãng hàng không giá rẻ Air Arabia (AIRA.DU) giảm 5%.

Cùng xu hướng, chỉ số FTFADGI của Abu Dhabi giảm tới 3%, cũng là mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 5/2022, trong đó mã ngân hàng First Abu Dhabi “bay” 5%.

Cả hai sàn giao dịch đều tạm thời đặt mức giá sàn ở mức -5%.

Trong một tuyên bố riêng, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Dubai (DFSA) cho biết Nasdaq Dubai cũng sẽ nối lại giao dịch trong ngày hôm đó.

Sở Giao dịch Chứng khoán Abu Dhabi đã chỉ thị tất cả các công ty niêm yết phải ngay lập tức đánh giá rủi ro tài chính và hoạt động của mình, đồng thời nhanh chóng công bố bất kỳ thông tin quan trọng nào có thể ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư.

Tuệ Giang

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chứng khoán Châu Á “chao đảo”: Hàn Quốc, Thái Lan "rút phích"

Chứng khoán Châu Á “chao đảo”: Hàn Quốc, Thái Lan "rút phích" Nổi bật

Vietcap hé lộ 28 cổ phiếu Việt Nam có thể lọt rổ chỉ số FTSE sau khi nâng hạng

Vietcap hé lộ 28 cổ phiếu Việt Nam có thể lọt rổ chỉ số FTSE sau khi nâng hạng Nổi bật

MSVN: Diễn biến tại Trung Đông có thể đưa thị trường chứng khoán vào chu kỳ cơ hội tương tự COVID

MSVN: Diễn biến tại Trung Đông có thể đưa thị trường chứng khoán vào chu kỳ cơ hội tương tự COVID

14:47 , 04/03/2026
Nhân sự Eximbank được đề cử vào HĐQT một công ty chứng khoán

Nhân sự Eximbank được đề cử vào HĐQT một công ty chứng khoán

14:45 , 04/03/2026
Quỹ vàng lớn nhất thế giới “xả” hàng tấn vàng khi giá lao dốc

Quỹ vàng lớn nhất thế giới “xả” hàng tấn vàng khi giá lao dốc

11:08 , 04/03/2026
Công ty chứng khoán đầu tiên hé lộ kế hoạch kinh doanh 2026, dự phóng VN-Index gây bất ngờ

Công ty chứng khoán đầu tiên hé lộ kế hoạch kinh doanh 2026, dự phóng VN-Index gây bất ngờ

10:44 , 04/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên