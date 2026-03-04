Quỹ bạc lớn nhất thế giới do BlackRock quản lý ngắt mạch bán ròng, đảo chiều "gom" gần 80 tấn

Theo cập nhật mới nhất, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust (SLV) do BlackRock quản lý mua ròng hơn 79 tấn bạc trong phiên 3/3, chấm dứt chuỗi bán ròng lên 4 phiên liên tiếp trước đó với tổng khối lượng gần 206 tấn. Hiện tại, quỹ này đang nắm giữ gần 16.000 tấn bạc, tương đương quy mô 41,77 tỷ USD.

SLV mua ròng trong phiên giá bạc giảm mạnh hơn 8% về dưới mốc 82 USD/oz trước khi hồi phục trở lại trong phiên sáng 4/3 lên 83,8 USD/oz.

Đồng USD tăng giá mạnh và triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất suy giảm là những nguyên nhân chính khiến các kim loại quý bị nhà đầu tư xả hàng trong phiên ngày thứ Ba. Theo Market Watch, chỉ số Dollar Index (DXY) có lúc tăng hơn 1% trước khi đóng cửa phiên 3/3 thu hẹp đà tăng còn gần 0,7%, đạt 99,1 điểm.

Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đẩy giá dầu thô tăng mạnh, điều này buộc giới giao dịch phải đánh giá lại khả năng và thời điểm cắt giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn. Chi phí năng lượng cao hơn đe dọa đẩy giá tiêu dùng đi lên, đặc biệt đối với những nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu dầu mỏ, khiến các nhà hoạch định chính sách thận trọng hơn trong việc nới lỏng điều kiện tài chính quá sớm.

“Thị trường lúc này đang đặc biệt nhấn mạnh việc cuộc chiến tác động bất cân xứng như thế nào tới châu Âu và các quốc gia nhập khẩu dầu khác, đồng USD vẫn là tài sản trú ẩn, ngay cả khi thị trường trái phiếu không thực sự được hưởng lợi”, ông Kevin Gordon, Trưởng bộ phận Nghiên cứu và Chiến lược vĩ mô tại Charles Schwab ở New York, nhận định.

Hiện tại, thị trường tin rằng Fed sẽ đợi đến tháng 9 mới có đợt giảm lãi suất đầu tiên trong năm nay, thay vì tháng 6 như kỳ vọng trước đó. Dù vậy, kỳ vọng về số lần giảm lãi suất của Fed trong năm nay vẫn là 2 lần.

Bất chấp những lo ngại đồng USD tăng giá, Chiến lược gia Bob Haberkorn của công ty RJO Futures nhận định với hãng tin CNBC rằng việc giá kim loại quý giảm có thể sẽ không kéo dài, bởi nhu cầu phòng ngừa rủi ro giữa khủng hoảng địa chính trị sẽ dẫn tới lực bắt đáy mạnh, hỗ trợ cho giá vàng và giá bạc tăng trở lại.