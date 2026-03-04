TNG dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 tại Thái Nguyên

Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG (MCK: TNG, sàn HNX) vừa công bố Nghị quyết về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Theo đó, TNG dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 vào 8h ngày 19/4/2026, địa điểm tại Chi nhánh may Sông Công - Khu B, Khu công nghiệp Sông Công 1, phường Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự là 24/3/2026.

Tại cuộc họp, TNG sẽ trình cổ đông thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2025 và dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2026; bầu Thành viên HĐQT và thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Ảnh minh họa

Trong một diễn biến khác, ông Lưu Đức Huy- Phó Tổng Giám đốc của TNG, vừa đăng ký bán ra 80.000 cổ phiếu với mục đích nhu cầu tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh, thỏa thuận từ ngày 5/3/2026 đến ngày 5/4/2026.

Nếu giao dịch thành công, ông Huy sẽ giảm sở hữu cổ phiếu TNG từ 111.418 cổ phiếu xuống còn 31.428 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 0,0866% xuống còn 0,0244% vốn tại TNG.

Ở chiều ngược lại, trước đó ông Nguyễn Đức Mạnh- Phó Chủ tịch HĐQT của TNG đã đăng ký mua vào 5,5 triệu cổ phiếu TNG nằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 12/2/2026 đến ngày 13/3/2026 bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Trước khi thực hiện giao dịch, ông Mạnh đang sở hữu gần 11,6 triệu cổ phiếu TNG, tương đương tỷ lệ sở hữu 8,993% vốn. Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu sẽ tăng lên mức gần 17,1 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 13,266% vốn tại TNG.

Về tình hình kinh doanh, mới đây TNG đã có báo cáo kết quả kinh doanh tháng 2 năm 2026 với doanh thu đạt 506 tỷ đồng, tăng 12% so với tháng 2 năm 2025.

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2026, TNG mang về doanh thu đạt 1.221 tỷ đồng, tăng 32% so với 2 tháng đầu năm 2025, đồng thời đây cũng là mức doanh thu cao nhất của công ty trong giai đoạn 5 năm trở lại đây.