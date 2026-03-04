Bầu Đức gom cổ phiếu

Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) vừa có văn bản thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, bầu Đức vừa đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu HAG nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 9/3-7/4 bằng phương thức khớp lệnh trên sàn.

Nếu giao dịch thành công, bầu Đức sẽ tăng sở hữu cổ phần HAG từ hơn 304,95 triệu cổ phiếu (24,06% vốn điều lệ) lên hơn 309,95 triệu cổ phiếu (24,45% vốn điều lệ HAG). Ước tính, bầu Đức sẽ phải chi khoảng 76 tỷ đồng để mua vào số lượng cổ phiếu đã đăng ký nêu trên.

Bầu Đức đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu HAG nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu. Ảnh: Lý Thành Tâm.

Vào ngày 6/3, HAG sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên 2026, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/3. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1 quyền biểu quyết.

Quý IV/2025, Hoàng Anh Gia Lai đạt doanh thu thuần 1.838 tỷ đồng, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế quý IV vẫn đạt 931 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần cùng kỳ.

Lũy kế năm 2025, HAG ghi nhận doanh thu thuần 7.440 tỷ đồng, tăng gần 29% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 2.243 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ và thiết lập mức cao kỷ lục kể từ khi HAGL đi vào hoạt động.

Tại thời điểm ngày 31/12/2025, tiền và các khoản tương đương tiền HAG đạt gần 680 tỷ đồng, tăng hơn 4 lần so với cuối năm 2024. Tổng tài sản ngắn hạn đạt 8.802 tỷ đồng, trong đó các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 7.292 tỷ đồng, còn hàng tồn kho ở mức 753 tỷ đồng.

Sau 10 năm tái cơ cấu, từ 36.000 tỷ đồng nợ vay, HAG hiện chỉ còn nợ khoảng 5.000 tỷ đồng nhưng tổng tài sản rất "đẹp". Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu từ mức trên 2 lần nay chỉ còn 0,4 lần. Tài sản đảm bảo tăng lên rất nhiều. Từ chỗ lỗ lũy kế ngàn tỷ, bầu Đức giờ đây tự tin đặt mục tiêu lợi nhuận 2.000 tỷ đồng/năm và khẳng định con số này là “trong tầm tay”. Tham vọng xa hơn là 5.000 tỷ, thậm chí 10.000 tỷ đồng/năm trong tương lai.