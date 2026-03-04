Chứng khoán Việt Nam ngược dòng ngoạn mục bất chấp thị trường Châu Á đỏ lửa

Phiên giao dịch ngày 4/3 chứng kiến một cú “quay xe” khá bất ngờ của chứng khoán Việt Nam. Có thời điểm VN-Index bị nhấn chìm trong áp lực bán, mất tới gần 37 điểm và xuyên thủng mốc 1.780 điểm, song lực cầu bắt đáy dâng cao về cuối phiên giúp chỉ số rút chân đảo chiều tăng 5,13 điểm, qua đó đóng cửa tại 1.818,27 điểm. Giá trị khớp lệnh trên HoSE tăng vọt lên 44.700 tỷ đồng, cao nhất trong nhiều tháng.

Dù mức tăng không lớn về điểm số, cú hồi cuối phiên vẫn đủ mang lại cảm giác nhẹ nhõm, thậm chí có phần phấn khích cho nhà đầu tư sau 2 phiên sụt mạnh trước đó.

Diễn biến này càng trở nên đáng chú ý khi thị trường trong nước đi ngược bức tranh chung của nhiều sàn chứng khoán châu Á và thế giới trong cùng thời điểm.

Cụ thể, trong khi VN-Index giữ sắc xanh, hàng loạt thị trường trong khu vực lại chìm trong làn sóng bán tháo trước nỗi lo xung đột địa chính trị leo thang. Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI của Hàn Quốc có thời điểm đã mất đến 12% và kích hoạt cơ chế ngắt mạch. Ngoài ra, chỉ số SETI của Thái Lan giảm mạnh 7%; chỉ số Nikkei của Nhật Bản cũng mất hơn 4%…

Trong góc nhìn mới cập nhật, Chứng khoán Maybank (MSVN) lại cho rằng những nhịp điều chỉnh mạnh bởi cú sốc địa chính trị chưa hẳn chỉ là rủi ro, mà còn có thể mở ra một chu kỳ cơ hội mới cho thị trường, tương tự giai đoạn cú sốc COVID-19 năm 2020.



Theo đánh giá của MSVN, thị trường đang định giá đúng rủi ro chiến tranh kéo dài, nhưng kỳ vọng giá dầu duy trì 100-120 USD/thùng là quá mức. Mức giá này sẽ kích hoạt hủy hoại nhu cầu và động lực suy thoái, qua đó cuối cùng kéo giá xuống thấp hơn.

Bộ phận phân tích này cho rằng, cổ phiếu năng lượng, đặc biệt trong lĩnh vực dầu khí và phân bón, đang hưởng lợi từ các nhịp tăng mang tính đầu cơ, trong khi thị trường chung vẫn đang chiết khấu rủi ro xung đột kéo dài.

“Khi định giá điều chỉnh giảm, cơ hội sẽ xuất hiện, tương tự các biến động mạnh trong giai đoạn cú sốc COVID-19 năm 2020. Đối với nhà đầu tư, đây có thể là cửa sổ giao dịch quan trọng nhất cho đến tháng 9/2026”, báo cáo của MSVN nhấn mạnh.

Dòng tiền vẫn vận động tích cực

Về diễn biến thanh khoản, ông Lương Duy Phước, Giám đốc Nghiên cứu Thị trường Chứng khoán Kafi﻿ lạc quan rằng vẫn có một bộ phận nhà đầu tư sẵn sàng giải ngân khi thị trường điều chỉnh.

Đồng thời, giao dịch sôi động ở các nhóm ngành được hưởng lợi trực tiếp từ thông tin địa chính trị như dầu khí và cảng biển cũng góp phần đẩy thanh khoản lên cao. Đây là hiện tượng “rotation”, tức dòng tiền không rời khỏi thị trường mà đang dịch chuyển từ nhóm ngành này sang nhóm ngành khác.

Nhìn tổng thể, vị chuyên gia đánh giá diễn biến này cho thấy dòng tiền vẫn đang vận động tích cực trong quá trình tái cân bằng định giá và tìm kiếm cơ hội đầu tư hấp dẫn hơn, thay vì đơn thuần rút khỏi thị trường. Nếu dòng tiền thực sự rời đi, thanh khoản thường sẽ suy giảm chứ không tăng đột biến như những phiên vừa qua.

Liên quan đến mốc điểm số cụ thể, đại diện Kafi cho rằng việc dự báo chính xác VN-Index sẽ cân bằng ở đâu là điều rất khó trong bối cảnh thông tin còn nhiều bất định. Thay vào đó, nhà đầu tư nên tập trung vào việc lựa chọn cổ phiếu và tìm điểm cân bằng cho từng cơ hội đầu tư riêng biệt theo phương pháp phân tích từ dưới lên (bottom-up). Chọn đúng cổ phiếu luôn quan trọng hơn việc dự đoán chỉ số.