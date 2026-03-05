Hòa Phát chính thức vận hành nhà máy ống thép công suất 410.000 tấn/năm

Công ty CP Sản phẩm thép Hòa Phát Long An đã hoàn thành đồng bộ thiết bị và chính thức đưa Nhà máy ống thép vào vận hành từ tháng 01/2026, đánh dấu bước mở rộng sản xuất và thị trường trong nước cũng như xuất khẩu.

Tọa lạc tại tỉnh Tây Ninh (Long An cũ), cửa ngõ kết nối TP.HCM và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, Nhà máy ống thép Hòa Phát Long An được đầu tư đồng bộ với hệ thống dây chuyền hiện đại, công suất 400.000 tấn/năm do Công ty CP Sản phẩm thép Hòa Phát Long An triển khai.

Tổng mức đầu tư của dự án là 2.600 tỷ đồng, trên diện tích 15 ha, chia thành 2 giai đoạn. Tháng 12/2025, dự án hoàn thành giai đoạn 1. Đến tháng 01/2026, Nhà máy chính thức hoàn thiện 100%, toàn bộ dây chuyền sản xuất được đưa vào vận hành đồng bộ, ổn định, tạo việc làm cho gần 1.000 lao động địa phương.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Công ty CP Sản phẩm Thép Hòa Phát Long An cho biết: “Việc khánh thành và đưa nhà máy vào hoạt động là bước đi chiến lược để chúng tôi phục vụ tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của thị trường phía Nam và xuất khẩu. Với sự đầu tư bài bản về công nghệ và con người, chúng tôi cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng tốt nhất, khẳng định uy tín thương hiệu Ống thép Hòa Phát trên mọi công trình.”

Nhà máy chuyên sản xuất các dòng ống thép phục vụ xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật như ống thép đen, ống thép tôn mạ kẽm, ống thép mạ kẽm nhúng nóng, thép cuộn tôn mạ kẽm và đặc biệt các sản phẩm ống thép có kích thước siêu lớn. Ngay từ giai đoạn hoàn thiện, công tác kiểm định chất lượng, vận hành thử nghiệm và tối ưu quy trình đã được triển khai nghiêm túc nhằm đảm bảo sản phẩm khi chính thức xuất xưởng đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cao, đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường trong nước và quốc tế. Toàn bộ sản phẩm đều được kiểm soát nghiêm ngặt, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như ASTM (Mỹ), BS EN (Anh), JIS (Nhật Bản).

Dự án được đầu tư hệ thống dây chuyền công nghệ hiện đại, nhập khẩu 100% từ các quốc gia có nền công nghiệp tiên tiến, giúp nâng cao chất lượng và năng suất vượt trội so với công nghệ trước đây.

Với năng lực sản xuất mới, sản phẩm ống thép của Hòa Phát Long An đã và đang được tin tưởng sử dụng tại nhiều công trình hạ tầng, giao thông và dự án trọng điểm như: Sân bay Long Thành; Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất; dự án mở rộng Sân bay Phú Quốc; Sân bay Quảng Trị; Trung tâm Hội nghị APEC Phú Quốc; dự án ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật TP. Rạch Giá; Cầu đi bộ Sài Gòn. Việc đồng hành cùng các dự án quy mô lớn không chỉ khẳng định chất lượng và uy tín thương hiệu Ống thép Hòa Phát, mà còn cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của nhà máy trong chuỗi cung ứng vật liệu xây dựng, đóng góp tích cực vào sự phát triển hạ tầng và kinh tế khu vực phía Nam trong giai đoạn tới.

Việc đưa nhà máy vào hoạt động không chỉ giúp Công ty CP Sản phẩm thép Hoà Phát Long An gia tăng sản lượng mà còn mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư với các đối tác xuất khẩu. Với lợi thế vị trí thuận tiện về logistics và hệ thống quản lý chuyên nghiệp, doanh nghiệp kỳ vọng sẽ nhanh chóng khẳng định vị thế trên thị trường thép khu vực.

Song song với mở rộng sản xuất, Công ty còn đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái công suất 10 MW, đáp ứng hơn một nửa nhu cầu điện của nhà máy, phù hợp với định hướng phát triển bền vững theo xu hướng “xanh hoá” của Chính phủ.

Sau khi nhà máy hoàn thiện, tổng công suất của Ống thép Hòa Phát đạt 1,2 triệu tấn/năm. Hòa Phát đang giữ thị phần số 1 về ống thép tại Việt Nam với 31,2%, tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường trong nước, đồng thời mở ra dư địa tăng trưởng mới từ các thị trường xuất khẩu trong những năm tới.