Phiên 5/3: Khối ngoại bán ròng đột biến hơn 3.200 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị “xả” mạnh nhất?

Phiên giao dịch ngày 5/3 ghi nhận diễn biến rung lắc mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam. Dù nhóm cổ phiếu “họ” Vingroup đóng vai trò nâng đỡ chính, VN-Index vẫn khép lại phiên với mức giảm gần 10 điểm, lùi về ngưỡng 1.808,5 điểm.

Thanh khoản cũng hạ nhiệt so với các phiên bùng nổ trước đó, với giá trị khớp lệnh đạt khoảng 34.240 tỷ đồng. Trước bối cảnh thị trường rung lắc, khối ngoại bất ngờ bán ròng mạnh tay hơn 3.233 tỷ đồng trên cả 3 sàn. Cụ thể:﻿

﻿Trên HoSE, khối ngoại bán ròng mạnh tay hơn 3.124 tỷ đồng

Ở chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu KDH với giá trị khoảng 124 tỷ đồng, theo sau là DPM (68 tỷ), TCX (31 tỷ), DGW (26 tỷ) và MBB (21 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng tập trung mạnh tại FPT với giá trị khoảng 573 tỷ đồng. Hai mã Bluechips khác là HPG và VHM cũng bị xả lần lượt 290 tỷ và 225 tỷ, ngoài ra, khối ngoại cũng bán ròng tại SSI (-184 tỷ) và PVD (-140 tỷ đồng).

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HOSE. Đơn vị: tỷ đồng (Nguồn: Vietcap)

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 108 tỷ đồng

﻿Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu SHS và IDC với giá trị khoảng 16 tỷ đồng mỗi mã, theo sau, TNG (11 tỷ), VFS (3 tỷ) và BVS (1 tỷ đồng) cũng được mua ròng.



Ở chiều bán ròng, PVS dẫn đầu với giá trị khoảng 146 tỷ đồng, tiếp đến là HUT (4 tỷ), MBS (4 tỷ), PVB (2 tỷ) và LAS (1 tỷ đồng).

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HNX. Đơn vị: tỷ đồng (Nguồn: Vietcap)

Trên UPCoM, khối ngoại bán ròng gần 1 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu ACV với giá trị khoảng 3 tỷ đồng, theo sau là HNG (2 tỷ), NCS (0,4 tỷ), HLB (0,1 tỷ) và MFS (0,1 tỷ đồng) cũng được rót ròng khiêm tốn.

Ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất DDV và F88 với giá trị khoảng 3 tỷ đồng mỗi mã. Xếp tiếp theo, nhóm NĐT ngoại cũng bán nhẹ tại OIL (0,3 tỷ), MSR (0,3 tỷ) và PAT (0,1 tỷ đồng).﻿