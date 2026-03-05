Cơ hội đầu tư: Cổ phiếu F88 đã “đại chúng” hơn, không còn là “hàng hiếm”

Chốt lời

Đây là phản ứng hoàn toàn bình thường nếu nhìn lại chặng đường tăng giá rất mạnh của F88 trong tháng 1 và đầu tháng 2, khi cổ phiếu đi trước kỳ vọng và chiết khấu trước thông tin chia thưởng. Nhà đầu tư nắm giữ F88 trong giai đoạn đầu đã có hiệu suất đầu tư (investment return) rất tốt, và cổ phiếu thưởng là phần "lãi cộng thêm" cho những nhà đầu tư đặt niềm tin vào cổ phiếu F88. Chỉ trong tháng 1/2026, cổ phiếu này tăng hơn 128%, và tăng 75% tính đến phiên hôm qua (4/3).

Từ góc độ cung cầu, khối lượng giao dịch tăng mạnh ngay trong phiên sáng 5/3 cho thấy thị trường hấp thụ được một lượng cung mới đáng kể, thay vì rơi vào trạng thái trống bên mua. Dù bảng điện ghi nhận áp lực bán chủ động nhưng bên cầu vẫn duy trì lực mua quanh vùng giá điều chỉnh sau chia thưởng. Cụ thể, loạt khớp lệnh liên tục quanh 140,1 nghìn đồng/cp (giảm khoảng 15%) và khối lượng được hấp thụ đều đặn từ những lệnh nhỏ 100–500 đơn vị tới những lệnh 1.000–2.200 đơn vị.

Diễn biến này cho thấy, phía bán chủ động khá rõ (áp lực chốt lời khi cổ phiếu thưởng về), nhưng gần như toàn bộ lượng bán đều có bên mua đối ứng ngay tại vùng giá sàn/giảm mạnh. Đồng nghĩa, người mới và một phần nhà đầu tư hiện hữu chấp nhận vùng giá điều chỉnh để mở/ tăng vị thế.

Hay nói cách khác, cổ phiếu mới của F88 không bị "xả tự do" mà đang cho thấy hiện tượng được phân phối lại từ nhóm nắm giữ sớm sang một nền cổ đông rộng hơn, đa dạng hơn về khẩu vị rủi ro và kỳ vọng nắm giữ.

Nếu đặt để trong kế hoạch dài hơi của F88 đã được công bố, thì sự kiện 1:12 chỉ là bước đầu trong hành trình chuyển đổi của F88: từ một cổ phiếu "hàng hiếm" trên UPCoM sang một tài sản đại chúng hơn.

Trước khi chia cổ phiếu thưởng 1:12, F88 chỉ có hơn 8,47 triệu cổ phiếu đang lưu hành, với cấu trúc sở hữu rất tập trung vào nhóm cổ đông lớn. Theo bản cáo bạch tính đến ngày 31/12/2024, 6 cổ đông nước ngoài (4 tổ chức, 2 cá nhân) đã nắm gần 4,8 triệu cổ phần, tương đương 57,52% vốn điều lệ của F88. Phần còn lại chia được nắm giữ bởi cổ đông sáng lập trong nước và các cổ đông nhỏ lẻ khác, khiến tỷ lệ cổ phiếu thực sự tự do chuyển nhượng (free float) trên thị trường thực tế không cao.

Với tổng số lượng cổ phiếu lưu hành chỉ hơn 8 triệu đơn vị, bất kỳ giao dịch mua/bán nào ở quy mô lớn cũng có khả năng tác động đáng kể đến giá trên bảng điện.

Nói cách khác, cổ phiếu F88 ở giai đoạn đầu giống một tài sản phù hợp với những nhà đầu tư chịu được thanh khoản thấp và biến động cao, hơn là một mã cổ phiếu tài chính phổ thông trong danh mục của nhiều quỹ và nhà đầu tư cá nhân. Nhà đầu tư mới, dù quan tâm câu chuyện tăng trưởng, cũng khó mua được khối lượng lớn mà không đẩy giá lên. Ngược lại, nhà đầu tư đã nắm giữ phải cân nhắc kỹ khi muốn bán ra, vì chỉ một lệnh xả tương đối lớn cũng có thể tạo áp lực giảm giá rõ rệt trong ngày.

Chính vì vậy, kế hoạch phát hành hơn 101,65 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 1:12 – qua đó nâng tổng số cổ phiếu lưu hành từ hơn 8,47 triệu lên khoảng 110,1 triệu đơn vị,– không chỉ là động tác chuyển thặng dư sang vốn điều lệ mà còn là bước đi chiến lược để thoát dần trạng thái "hàng hiếm, khó mua – khó bán" trong trung hạn.

Số cổ phiếu F88 lưu hành tăng lên nhiều lần là điều kiện tiên quyết để thanh khoản có thể cải thiện theo thời gian.

Tất nhiên, không thể kỳ vọng thanh khoản bùng nổ trong một vài phiên ngay sau chia thưởng; quá trình này cần thời gian để cung – cầu mới tìm được điểm cân bằng, nhà đầu tư cũ và mới "thử" cổ phiếu ở nhiều mức giá khác nhau.

Gia tăng tính đại chúng song hành với tài chính bình dân

Ở cấp độ chiến lược, F88 nhiều lần nhấn mạnh tầm nhìn 2030 xây dựng "hệ sinh thái tài chính bình dân": cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện cho phân khúc khách hàng bình dân.

Ông Phùng Anh Tuấn, Chủ tịch F88 từng chia sẻ, dư địa ngành tài chính tiêu dùng tại Việt Nam không chỉ lớn, mà là cực kỳ khổng lồ. Hãy nhìn vào những con số thực chứng: Tỷ lệ tiếp cận tín dụng ở Thái Lan lên tới hơn 80%, trong khi Việt Nam hiện mới chỉ hơn 20%. Khoảng chênh lệch đó chính là đại dương. Luôn tồn tại một nhóm khách hàng ưu tiên tốc độ và sự tinh gọn thay vì sự phức tạp của định chế truyền thống. Ngân hàng không thể phục vụ một khoản vay vài trăm USD trong vòng 10-15 phút vì cấu trúc chi phí vận hành (OPEX) của họ không cho phép. Tại Thái Lan, Top 3 đơn vị trong ngành sở hữu tới 17.000 phòng giao dịch. So với con số đó, tiềm năng mở rộng của F88 vẫn còn rất dài phía trước.

Lợi thế của F88 nằm ở việc sở hữu năng lực thực thi trong một phân khúc được coi là 'khoai' nhất thị trường: Khách hàng dưới chuẩn. Đây là công việc đòi hỏi sự kiên trì kinh khủng - chúng tôi gọi vui là 'thu nhặt tiền lẻ' từ những rủi ro cao. Chính sự phức tạp và nhọc nhằn này đã tạo ra một rào cản gia nhập tự nhiên.

Nếu F88 đặt mục tiêu phục vụ hàng triệu khách hàng bình dân, thì về dài hạn, cổ phiếu F88 cũng cần tiến dần tới trạng thái mà nhà đầu tư bình thường – không chỉ quỹ hoặc ‘tay to’ – có thể tiếp cận và giao dịch thuận lợi hơn. Việc chia cổ phiếu thưởng 1:12 không biến F88 thành mã ‘giá rẻ’, bởi sau điều chỉnh thị giá vẫn thuộc nhóm cao trên thị trường, nhưng là bước đầu giúp giảm bớt rào cản giao dịch và tạo điều kiện để thanh khoản cải thiện theo thời gian, song song với các bước tiếp theo như tăng free float và chuyển niêm yết sang HoSE.

Ở góc độ định giá, quá trình đại chúng hóa cổ phiếu này có hai tác động quan trọng về dài hạn. Cụ thể giúp giảm chiết khấu thanh khoản, cùng một doanh nghiệp, nhưng mã thanh khoản thấp trên UPCoM thường bị định giá P/E, P/B thấp hơn mã cùng chất lượng trên HoSE, đơn giản vì nhà đầu tư sợ không giao dịch được theo đúng kế hoạch.

Khi số cổ phiếu nhiều hơn, free float cao hơn, chuyển sàn và thanh khoản cải thiện, phần chiết khấu này có thể thu hẹp lại nếu F88 thực thi tốt.

Đồng thời, F88 có thể mở rộng tệp nhà đầu tư muốn đồng hành cùng doanh nghiệp. Một số quỹ chỉ có thể giải ngân vào mã đạt ngưỡng về vốn hóa, free float, thanh khoản và sàn niêm yết. Khi F88 đáp ứng dần các tiêu chí đó, cổ phiếu không chỉ dựa vào một nhóm nhà đầu tư đặc thù, mà có cơ hội được định giá lại (re-rate) bởi một cộng đồng rộng hơn, vốn chấp nhận trả mức P/E/P/B cao hơn cho những case tài chính bình dân tăng trưởng 25–30%/năm và quản trị rủi ro tốt.

Nói cách khác, tăng số cổ phiếu lưu hành không tạo ra giá trị nội tại ngay lập tức, nhưng là điều kiện cần để thị trường có thể nhìn nhận đúng hơn giá trị mà F88 đang tạo ra trong kinh doanh.