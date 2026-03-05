Vợ tỉ phú Phạm Nhật Vượng làm Chủ tịch HĐQT Xanh SM

Công ty CP Di chuyển Xanh và Thông minh (Xanh SM) – đơn vị vận hành hãng taxi và nền tảng gọi xe Xanh SM – vừa có sự thay đổi quan trọng ở vị trí lãnh đạo cấp cao khi bà Phạm Thu Hương chính thức trở thành chủ tịch công ty từ ngày 4-3. Trong khi đó, vị trí Tổng Giám đốc của doanh nghiệp vẫn do ông Nguyễn Văn Thanh đảm nhiệm.

Bà Phạm Thu Hương sinh năm 1969, có bằng Thạc sĩ Luật Quốc tế tại Ukraine. Bà là vợ của tỉ phú Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch Tập đoàn Vingroup và hiện là người giàu nhất Việt Nam. Nữ doanh nhân này cũng là một trong những nhà sáng lập của Vingroup và đang giữ chức Phó Chủ tịch tập đoàn.

Theo dữ liệu công bố, bà Hương hiện trực tiếp nắm giữ hơn 341 triệu cổ phiếu VIC, tương đương khoảng 4,4% vốn điều lệ của Vingroup.

Đầu tháng 2 vừa qua, bà được Forbes công nhận là tỉ phú USD với khối tài sản ước tính khoảng 2,9 tỉ USD, trở thành một trong những nữ tỉ phú hiếm hoi của Việt Nam.

Bà Phạm Thu Hương Chủ tịch GMS

Xanh SM được tỉ phú Phạm Nhật Vượng thành lập vào năm 2023 với vốn điều lệ ban đầu 3.000 tỉ đồng. Ngay từ khi ra đời, công ty định vị hoạt động trong lĩnh vực taxi và gọi xe công nghệ, sử dụng hoàn toàn các dòng xe điện của VinFast.

Đây được xem là một bước đi quan trọng trong chiến lược thúc đẩy hệ sinh thái xe điện của Vingroup cũng như quá trình chuyển đổi sang phương tiện xanh tại Việt Nam.

Sau hơn hai năm hoạt động, Xanh SM đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác như giao đồ ăn, giao hàng, vận chuyển nội đô, cho thuê xe. Nhờ tốc độ mở rộng nhanh, đến nay hãng taxi và gọi xe Xanh SM đã có mặt khắp cả nước.

Bên cạnh thị trường nội địa, doanh nghiệp cũng đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa khi triển khai dịch vụ tại một số quốc gia trong khu vực như Lào, Indonesia và Philippines. Theo kế hoạch, công ty đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng hoạt động sang khoảng 10 thị trường mới trong năm nay.

Theo báo cáo của Mordor Intelligence, trong quý IV/2025, Xanh SM chiếm khoảng 51,5% thị phần thị trường gọi xe bốn bánh tại Việt Nam nếu tính theo tổng giá trị giao dịch (GMV). Với kết quả này, doanh nghiệp đã vươn lên vị trí dẫn đầu thị trường, vượt qua hai đối thủ lớn là Grab và Be Group.

Trước đó, vào cuối tháng 2, GSM cũng hoàn tất việc sáp nhập với Green Future – doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cho thuê và kinh doanh xe VinFast đã qua sử dụng. Sau thương vụ này, tổng vốn điều lệ của GSM được nâng lên mức 43.400 tỉ đồng.