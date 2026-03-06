Theo văn bản số 230/SGDVN-QLTV do Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ban hành ngày 6/3/2026, CTCK Artex được khôi phục hoạt động giao dịch mua chứng khoán trên thị trường niêm yết, thị trường đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Thời gian khôi phục bắt đầu từ ngày 10/3/2026.

Động thái này đánh dấu bước phục hồi quan trọng của Artex sau khi doanh nghiệp được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đưa ra khỏi diện kiểm soát vào ngày 26/2/2026. Hoạt động giao dịch của công ty theo đó đang từng bước trở lại trạng thái bình thường, góp phần đảm bảo quyền lợi giao dịch của nhà đầu tư và tái kích hoạt các mảng dịch vụ cốt lõi trong hoạt động kinh doanh.

Song song với việc khôi phục hoạt động giao dịch, Artex đã xây dựng lộ trình phát triển cho giai đoạn 2026-2028. Trong năm 2026, doanh nghiệp đặt trọng tâm vào việc ổn định nền tảng tài chính, gia tăng tệp khách hàng và cải thiện doanh thu thông qua đẩy mạnh hoạt động môi giới, mở rộng các dịch vụ tài chính, đồng thời tiếp tục duy trì kiểm soát rủi ro và củng cố hệ thống quản trị. Giai đoạn 2027-2028, công ty định hướng mở rộng thị phần, tăng vốn điều lệ phù hợp với nhu cầu phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Artex là công ty chứng khoán có liên quan đến hệ sinh thái FLC của ông Trịnh Văn Quyết. Công ty từng có giai đoạn hoạt động dưới cái tên Chứng khoán BOS nhưng đã đổi lại tên cũ là Artex từ tháng 7 năm ngoái sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đồng thời, Artex cũng đã chuyển trụ sở về Tầng 1, Tòa nhà FLC Land mark Tower, đường Lê Đức Thọ, Quận Cầ