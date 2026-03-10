Lần đầu họp cổ đông tại Ninh Bình, EVN Finance chọn đúng địa điểm ưa thích của LPBank để công bố mục tiêu lợi nhuận cao nhất lịch sử

Khách sạn Ninh Bình Legend Ảnh: TTXVN

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVN Finance – Mã CK: EVF) vừa thông báo kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào ngày 3/4 tới đây.

Địa điểm được lựa chọn là khách sạn Ninh Bình Legend, tỉnh Ninh Bình. Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp tổ chức họp đại hội cổ đông tại địa phương này.

Đáng chú ý, đây cũng là địa chỉ tổ chức đại hội quen thuộc của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) trong những năm gần đây, khiến việc thay đổi địa điểm của EVN Finance thu hút sự quan tâm của thị trường.

Trong tài liệu trình cổ đông, ban lãnh đạo EVN Finance đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế cho năm 2026 ở mức 1.325 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với kết quả thực hiện năm trước.

Nếu hoàn thành kế hoạch này, đây sẽ là mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của công ty. Bên cạnh chỉ tiêu lợi nhuận, quy mô tổng tài sản của doanh nghiệp dự kiến đạt 93.000 tỷ đồng vào cuối năm 2026, tương ứng mức tăng trưởng 12%.

Về định hướng kinh doanh, công ty tập trung duy trì chất lượng tín dụng với mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới mức 2%. Doanh nghiệp dự kiến mở rộng tệp khách hàng ở cả hai phân khúc bán buôn và bán lẻ với kỳ vọng tăng trưởng từ 15% đến 30% tùy theo từng nhóm sản phẩm cụ thể. Song song đó, EVN Finance ưu tiên đa dạng hóa các nguồn thu nhằm gia tăng tỷ trọng thu nhập ngoài lãi và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để tối ưu hóa hiệu quả vận hành.

Kế hoạch kinh doanh năm 2026 được xây dựng trên nền tảng kết quả tài chính khả quan của năm 2025. Kết thúc năm vừa qua, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 894 tỷ đồng, tăng gần 60% so với năm 2024.

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của công ty đạt 83.058 tỷ đồng, tăng 39% sau một năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 60.885 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 32%.

Liên quan đến phương án phân phối lợi nhuận, Hội đồng quản trị đề xuất giữ lại toàn bộ lợi nhuận còn lại của năm 2025 sau khi trích lập các quỹ. Nguồn lực này sẽ được dùng để phục vụ hoạt động kinh doanh và nâng cao năng lực tài chính trong giai đoạn tới.

Về mặt nhân sự, doanh nghiệp cũng vừa hoàn thiện bộ máy điều hành với việc bổ nhiệm chính thức ông Lê Mạnh Linh giữ chức danh Tổng giám đốc kể từ cuối tháng 1/2026 sau một thời gian đảm nhiệm vai trò quyền Tổng giám đốc.