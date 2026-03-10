Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Petrovietnam kiến nghị Chính phủ dừng xuất khẩu dầu thô để ưu tiên thị trường trong nước

10-03-2026 - 10:52 AM | Doanh nghiệp

Nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trước các biến động địa chính trị phức tạp, Petrovietnam kiến nghị Chính phủ xem xét dừng xuất khẩu dầu thô để ưu tiên nguồn nguyên liệu cho các nhà máy lọc dầu nội địa.

Petrovietnam kiến nghị Chính phủ dừng xuất khẩu dầu thô để ưu tiên thị trường trong nước- Ảnh 1.

Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) xây dựng các kịch bản nhập khẩu bổ sung, đa dạng hóa nguồn cung và tuyến vận chuyển phù hợp với từng tình huống thị trường

Đề xuất này được đưa ra ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 36/NQ-CP ngày 6/3/2026 về các giải pháp cấp bách nhằm bảo đảm nguồn cung và điều hành giá xăng dầu.

Trong bối cảnh rủi ro địa chính trị từ khu vực Trung Đông gây áp lực lên chuỗi cung ứng toàn cầu, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã chủ động kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp.

Việc kiến nghị dừng xuất khẩu dầu thô được xem là bước đi chiến lược nhằm giữ lại nguồn tài nguyên khai thác nội địa, phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất xăng dầu trong nước thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn dầu thô nhập khẩu vốn đang chịu tác động lớn từ chi phí vận chuyển và bảo hiểm tăng cao.

Hiện nay, các đơn vị chủ lực trong hệ thống hạ nguồn của tập đoàn đang triển khai các phương án vận hành tối đa công suất để bù đắp nguy cơ thiếu hụt.

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) hiện duy trì công suất nhà máy Lọc dầu Dung Quất ở mức trên 100%, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) để điều tiết nguồn cung xăng dầu cho thị trường.

Song song với việc rà soát nguồn nguyên liệu và sản phẩm trung gian tồn kho, Petrovietnam đang hỗ trợ các đơn vị thành viên đàm phán thêm các hợp đồng mua dầu mới để duy trì tính liên tục của chuỗi sản xuất, đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của nền kinh tế trong các tháng tới.

Bên cạnh mặt hàng xăng dầu, an ninh năng lượng cho sản xuất điện và công nghiệp cũng được tập trung thông qua việc điều tiết nguồn khí. Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) hiện cấp tối đa khoảng 9 triệu m3 khí nội địa mỗi ngày và đã thu xếp thành công các chuyến tàu LNG dự phòng trước thời điểm căng thẳng leo thang.

Các đơn vị thượng nguồn và dịch vụ kỹ thuật như PVEP, Vietsovpetro và PVTrans cũng nhận lệnh duy trì sản lượng khai thác và điều chỉnh lộ trình đội tàu để giảm thiểu rủi ro tại các vùng biển có nguy cơ cao. Việc thiết lập cơ chế điều hành theo thời gian thực giúp Petrovietnam tối ưu hóa toàn bộ chuỗi giá trị từ khai thác đến phân phối, nhằm hạn chế tối đa tác động tiêu cực từ thị trường năng lượng thế giới đến giá cả và nguồn cung trong nước.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

