Top giàu nhất thế giới: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lên hạng 93, vượt Chủ tịch Samsung, 2 "nữ tướng" Vingroup lần đầu tiên xuất hiện

Theo dữ liệu cập nhật từ bảng xếp hạng của tạp chí Forbes, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup hiện nắm giữ khối tài sản định giá 27,7 tỷ USD.

Với con số này, ông Phạm Nhật Vượng chính thức bước vào nhóm 100 người giàu nhất hành tinh tại vị trí thứ 93. Thứ hạng này đặt đại diện Việt Nam đứng trên nhiều doanh nhân có tiếng trong giới công nghệ và tài chính toàn cầu, điển hình như tỷ phú Jay Y. Lee của tập đoàn Samsung hiện xếp hạng 95 với 27 tỷ USD.

Bên cạnh vị trí của Chủ tịch Vingroup, danh sách tỷ phú thế giới năm nay tiếp tục có tên hai thành viên nữ trong ban lãnh đạo cấp cao của tập đoàn.

Cụ thể, bà Phạm Thu Hương được ghi nhận ở vị trí thứ 1406 với khối tài sản 3 tỷ USD.

Cùng với đó, bà Phạm Thúy Hằng cũng xuất hiện tại vị trí thứ 1982 thế giới với tài sản ròng 2,1 tỷ USD. Số liệu này được tính toán dựa trên lượng cổ phiếu sở hữu công khai và các tài sản liên quan tại doanh nghiệp. Việc ba nhân sự chủ chốt của một tập đoàn kinh tế tư nhân cùng lọt vào bảng xếp hạng tỷ phú đô la phản ánh quy mô vốn hóa của doanh nghiệp này trên thị trường.

Bảng xếp hạng Forbes 2026 cũng cập nhật chi tiết thứ hạng của các doanh nhân khác của Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo xếp vị trí 1011 toàn cầu với khối tài sản 4,2 tỷ USD.

Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long đứng hạng 1440, ghi nhận mức tài sản 2,9 tỷ USD.

Các vị trí tiếp theo thuộc về ông Hồ Hùng Anh ở hạng 1676 với 2,5 tỷ USD, ông Ngô Chí Dũng và ông Nguyễn Đăng Quang cùng xếp hạng 3017 với khối tài sản 1,2 tỷ USD. Tài sản của các tỷ phú Việt Nam duy trì sự ổn định dựa trên hoạt động kinh doanh cốt lõi từ các nhóm ngành hàng không, công nghiệp, ngân hàng và thương mại dịch vụ.﻿